Άγιος Δημήτριος: «Η 20χρονη δεν γνώριζε τίποτα» λέει ο δικηγόρος της – Το μαχαίρι της δολοφονίας

«Δεν το είχε καταλάβει, δεν το είχε υποψιαστεί» είπε ο δικηγόρος της 20χρονης, Νίκος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση αν η γυναίκα είχε υποψιαστεί ότι ο 20χρονος ναύτης που σκότωσε τον 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο, είχε πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 20χρονη δεν είχε καταλάβει τι επρόκειτο να συμβεί, ούτε γνώριζε για οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόθεση επίθεσης, ενώ δεν είχε λάβει από το θύμα κάποια ενημέρωση που να την ανησυχήσει.

«Όταν βλέπεις ότι ο πρώην σου με τον νυν σου έχουν μια αντιζηλία, έχουν μια επικοινωνία, δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα δώσουν ραντεβού για ξύλο και ο ένας από τους δύο θα έχει μαχαίρι» περιέγραψε ο δικηγόρος.

«Ο δράστης της είπε για το ραντεβού, ο θανών δεν της το είπε. Προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να πάει, χωρίς να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί. Θεώρησε ότι τίποτε καλό δεν θα βγει από αυτό» πρόσθεσε.

«Η 20χρονη δεν γνώριζε ότι ο δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν με μαχαίρι. Ήταν παλιός συμμαθητής της. Τον γνώριζε για χρόνια» είπε.

«Όταν υπάρχει μια τριετής σχέση, είναι προφανές ότι το περιβάλλον σου ξέρει αν δεν περνάς καλά. Μιλάω για την πρώην σχέση της. Τον τελευταίο μήνα το θύμα και η κοπέλα είχαν χωρίσει. Το θύμα προσπαθούσε με έντονο τρόπο να φέρει πίσω το θύμα, όχι με απειλές. Την διεκδικούσε έντονα. Του είπε ότι προχώρησε στη ζωή της, εκείνος δεν το πίστεψε. Πιθανώς ανταλλάχθηκαν κουβέντες μεταξύ θύματος και δράστη, χωρίς να το ξέρει η 20χρονη» ανέφερε.

«Δεν αντιλήφθηκε τίποτε η κοπέλα. Τον ρωτούσε τι γίνεται, τον κάλεσε και της είπε «κάτι του έκανα» και μετά αστειεύθηκε. Πήγαν στα λιμανάκια» συμπλήρωσε.

«Το έμαθε από τη μητέρα της»

«Η ίδια έμαθε τι είχε συμβεί από τη μητέρα της, όταν την ενημέρωσε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί στην οικογένεια», ανέφερε ο δικηγόρος της, Νίκος Ιωάννου. «Τον πίεσε και τότε της το αποκάλυψε. Ήταν σε σοκ» επεσήμανε

Η 20χρονη κοπέλα κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, ωστόσο, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η ψυχολογική της κατάσταση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να μιλήσει ή να ενεργήσει.

Η φωτογραφία του μαχαιριού