Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Είμαι στη φάση της μοναξιάς – Η κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Ο γνωστός ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί τόσο στο «Hotel Elvira» όσο και στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», μίλησε ανοιχτά για δύο πτυχές της ζωής του: την καθημερινότητά του και την προσωπική του κατάσταση.

Αναφερόμενος στην οδήγηση, ο ηθοποιός εξήγησε ότι, αν και διαθέτει δίπλωμα, προτιμά να μην πιάνει τιμόνι. «Έχω δίπλωμα, αλλά δεν οδηγώ. Μετακινούμαι με ταξί. Σε δρόμο κενό οδηγώ. Δεν έχω καλή οδική συμπεριφορά, κι από το να βάλω σε κίνδυνο τους άλλους και τη ζωή μου… προτιμώ να μην οδηγώ. Όλοι οι φίλοι μου οδηγούν. Σε κάθε δουλειά κάνω συμφωνία, γιατί τα γυρίσματα είναι εκτός Αθήνας», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, εξηγώντας πως βάζει πάνω απ’ όλα την ασφάλεια.

Στη συνέχεια, μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι single και πως έχει επιλέξει συνειδητά τη μοναξιά. «Παλιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος. Τώρα είμαι πιο σκληρός, αλλά όχι επειδή ξύπνησα μια μέρα κι είπα ότι θα σκληρύνω. Σκληραίνεις χωρίς να σου φεύγει η ευαισθησία — έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να πάω από σχέση σε σχέση. Κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της», ανέφερε, περιγράφοντας τη στάση ζωής που έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια.