Φόρτωσε το αυτοκίνητο με παλιοσίδερα και βγήκε στο δρόμο – Φωτογραφία αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αυτοκίνητο, παλιοσίδερα, ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ πρωί 4-10-25

Η κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους συχνά θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης, με πρωταγωνιστές τα υπερφορτωμένα οχήματα που αψηφούν τη βαρύτητα… και την κοινή λογική. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις φορτηγά και αυτοκίνητα να μοιάζουν με κινούμενες αποθήκες, γεμάτα με φορτία που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Κάθε στροφή, κάθε προσπέραση και κάθε φρενάρισμα μετατρέπεται σε μικρή περιπέτεια για τους υπόλοιπους οδηγούς, που προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και φυσικά, αποστάσεις ασφαλείας.

Παρά τους σαφείς κανόνες και τον τρόπο φόρτωσης που προβλέπονται στον ΚΟΚ, πολλοί φαίνεται να αγνοούν τους κινδύνους, θεωρώντας ότι η ασφάλεια είναι προαιρετική. Με λίγα λόγια, η παρουσία αυτών των οχημάτων κάνει την καθημερινή οδήγηση επικίνδυνη και απρόβλεπτη, υπενθυμίζοντας ότι η υπερφόρτωση δεν είναι απλώς παράλειψη — είναι ρίσκο για όλους στους δρόμους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του οχήματος που βλέπετε στην φωτογραφία, την οποία έστειλε αναγνώστης του enikos.gr. Είναι πρόχειρα φορτωμένο με παλιοσίδερα και κινείται σαν “ωρολογιακή βόμβα”. Όλα αυτά ένα σαββατιάτικο πρωινό, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, από Καπανδρίτι προς Άγιο Στέφανο…

