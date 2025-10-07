Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις απόψε μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται να κάνουν απόψε στις 8 το βράδυ στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας, και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, τόνισε πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε έπειτα από τον μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν. Όλα αυτά τα έγγραφα ανασύρθηκαν χθες, τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί. Τέτοιες σαδιστικές διαδικασίες εφάρμοσαν για να φτάσουν στα χέρια τα δικά μου και του Πάνου Ρούτσι σήμερα πριν από λίγα λεπτά», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ήδη μαθαίνουμε για νέες παραγγελίες της εισαγγελίας και ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό, την ώρα που αρχές προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι. Στις 8 το βράδυ θα κάνουμε δηλώσεις μαζί με τον Πάνο Ρούτσι. Ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί» πρόσθεσε.

