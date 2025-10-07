Ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος βατράχου στην περουβιανή Αμαζονία – Είναι μικροσκοπικός, χρωματιστός και… δηλητηριώδης

Πηγή: Sernanp

Μικροσκοπικός, με έντονα χρώματα και δηλητηριώδης: ένα νέο είδος βατράχου ανακαλύφθηκε από ομάδα επιστημόνων στην περουβιανή Αμαζονία, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Περιοχών Προστατευόμενων από το Κράτος (Sernanp).

Το μόλις «15 χιλιοστών» αμφίβιο ονομάστηκε Ranitomeya hwata, σημειώνει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει την ημερομηνία της ανακάλυψής του.

Πρόκειται για «ένα από τα πιο μικρά είδη του γένους Ranitomeya», σημείωσε η Sernanp. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από τα έντονα χρώματά της και μια μοναδική αναπαραγωγική συμπεριφορά.

Τα αρσενικά προσελκύουν «πολλά θηλυκά ανά τόπο αναπαραγωγής», διευκρίνισε η Sernanp.

Πηγή: Sernanp

Οι βάτραχοι αυτοί ζουν αποκλειστικά στα δάση από μπαμπού Guadua. Χρησιμοποιούν τις φυσικές κοιλότητες στα φυτά αυτά, όπου αποθηκεύεται το βρόχινο νερό, για να αναπαραχθούν.

Πηγή: Χ

Το νέο είδος παρατηρήθηκε στο φυσικό πάρκο Άλτο Πουρούς (Alto Purús), το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις περιφέρειες του Ουκαγιαλί και του Μάδρε δε Δίος, στα σύνορα με τη Βραζιλία.

«Η ανακάλυψη αυτή υπογραμμίζει την αξία που έχουν οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές ως καταφύγια για τη βιοποικιλότητα και για τα μοναδικά είδη», κατέληξε η Sernanp στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

