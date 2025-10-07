Νόμπελ Φυσικής στους John Clarke, Michel Devoret και John Martinis – Αποκρυπτογράφησαν τα μυστικά των κβαντικών φαινομένων

Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Νόμπελ
Φωτογραφία: Nobel Prize Outreach

H Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2025, τιμώντας τρεις επιστήμονες που έφεραν επανάσταση στην κατανόηση των κβαντικών φαινομένων σε μακροσκοπική κλίμακα.

Το Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε στους John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβάντωσης της ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα».

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.

Από το 1901 έως και το 2025, το Νόμπελ Φυσικής έχει απονεμηθεί 119 φορές σε συνολικά 230 βραβευθέντες. Ο John Bardeen παραμένει ο μοναδικός επιστήμονας που έχει κερδίσει το Νόμπελ Φυσικής δύο φορές, το 1956 και το 1972. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 229 διαφορετικά άτομα έχουν λάβει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:18 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νέα μελέτη υποστηρίζει πως το σύμπαν θα τελειώσει με τη «Μεγάλη Σύνθλιψη» και οι επιστήμονες προβλέπουν πότε θα συμβεί αυτό

Μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται για πάντα, κάτι που σημαίνει...
08:08 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αρχαία γκράφιτι – Το κρυφό αινιγματικό μήνυμα σε τοίχο ναού

Αρχαιολόγοι οι οποίοι εξερευνούν τον αρχαίο οικισμό του Αρτεσιανού (Artezian) στην Κριμαία, έφ...
23:00 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αρχαίο αριστούργημα: Χρυσός δίσκος 4.000 ετών ξαναγράφει την ιστορία της Εποχής του Χαλκού – Τι αποκαλύπτει για τα «μυστικά» του ουρανού

Ήταν ένα μοναδικό αντικείμενο που παράμενε ξεχασμένο στις αποθήκες ενός μουσείου. Η επανεξέτασ...
15:10 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες προειδοποιούν: Ένας σπάνιος καταστροφικός σεισμός θα πλήξει την Καλιφόρνια – «Δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα έρθει»

Ερευνητές από το Κρατικό Κέντρο Σεισμών της Καλιφόρνια, στο πανεπιστήμιο USC Dornsife, προειδο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης