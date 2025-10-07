Νόμπελ Φυσικής στους John Clarke, Michel Devoret και John Martinis – Αποκρυπτογράφησαν τα μυστικά των κβαντικών φαινομένων

H Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2025, τιμώντας τρεις επιστήμονες που έφεραν επανάσταση στην κατανόηση των κβαντικών φαινομένων σε μακροσκοπική κλίμακα.

Το Νόμπελ Φυσικής 2025 απονεμήθηκε στους John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis «για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβάντωσης της ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα».

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.

Από το 1901 έως και το 2025, το Νόμπελ Φυσικής έχει απονεμηθεί 119 φορές σε συνολικά 230 βραβευθέντες. Ο John Bardeen παραμένει ο μοναδικός επιστήμονας που έχει κερδίσει το Νόμπελ Φυσικής δύο φορές, το 1956 και το 1972. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 229 διαφορετικά άτομα έχουν λάβει το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.