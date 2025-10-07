Νοσοκομείο «Αττικόν»: ΕΔΕ για το περιστατικό με τη λάθος χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη – Για άλλον ασθενή προοριζόταν το φάρμακο

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διετάχθη για το περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου που καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (5/10), όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, προχώρησαν στη χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη ασθενή, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στη θεραπευτική της αγωγή.

Η γυναίκα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες τη Δευτέρα (6/10). Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της ασθενούς. Με εντολή του εισαγγελέα, οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φάρμακο που χορήγησαν οι δύο νοσηλεύτριες στην 22χρονη προοριζόταν για άλλον ασθενή που ήταν στον ίδιο θάλαμο με την άτυχη κοπέλα.