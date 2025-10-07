Τουρκία: Δημόσκοπηση – «χαστούκι» στον Ερντογάν – Χάνει απ’ όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του, πρώτο κόμμα το CHP

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Δημόσκοπηση – «χαστούκι» στον Ερντογάν – Χάνει απ’ όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του, πρώτο κόμμα το CHP
Φωτογραφία: Reuters

Τα ευρήματα μιας τελευταίας δημοσκόπησης προκαλούν ανησυχία στο στρατόπεδο (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς δείχνουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν καταφέρνει να κερδίσει ούτε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του στην αντιπολίτευση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Cumhuriyet, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας GÜNDEMAR Research, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας Türkiye Agenda με δείγμα 2.235 ατόμων το διάστημα 20-26 Σεπτεμβρίου 2025, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) διατηρεί την πρωτιά με 35,83%, μετά την αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, όσων δεν εξέφρασαν άποψη και των ψήφων διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • CHP: 35,83%
  • AKP: 30,95%
  • DEM: 8,34%
  • MHP: 6,39%
  • Zafer: 6,28%
  • İYİ: 4,94%
  • Yeniden Refah: 2,78%
  • Άλλα κόματα: 2,03%
  • Anahtar: 1,47%
  • TİP: 0,99%

Χάνει απ’ όλους ο Ερντογάν

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι όλοι οι βασικοί υποψήφιοι της αντιπολίτευσης προηγούνται του Ερντογάν σε υποθετικά σενάρια δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.  Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος της Τουρκίας χάνει από τον Εκρέμ Ιμάμογλου (CHP), τον Οζγκούρ Εζέλ (CHP) και τον Μανσούρ Γιαβάς (MHP & CHP).

Αρχικά, στους συμμετέχοντες τέθηκε το ερώτημα για μια πιθανή αναμέτρηση μεταξύ του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ψήφοι κατανέμονται ως εξής, με διαφορά +11,16 μονάδες:

  • Εκρέμ Ιμάμογλου: 55,58%
  • Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 44,42%

Σε ένα αντίστοιχο σενάριο αναμέτρησης με τον δήμαρχο Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, η εικόνα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη (διαφορά +16,18 μονάδες):

  • Μανσούρ Γιαβάς: 58,09%
  • Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 41,91%

Τέλος, όταν οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν για μια πιθανή μονομαχία ανάμεσα στον πρόεδρο του CHP, Οζγκούρ Εζέλ, και τον Ερντογάν, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (διαφορά +4,62 μονάδες):

  • Οζγκιούρ Οζέλ: 52,31%
  • Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 47,69%

Η έρευνα της GÜNDEMAR καταγράφει μια ξεκάθαρη υπεροχή του CHP και των κορυφαίων στελεχών του απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο.

