Μητσοτάκης για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ – «Τιμάμε τα θύματα της τρομοκρατίας»

Enikos Newsroom

πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του, κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν θάρρος και αυτοσυγκράτηση, ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία. Τόνισε την ανάγκη απελευθέρωσης όλων των ομήρων και την προώθηση ενός μέλλοντος ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες της περιοχής.

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους» αναφέρει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό με λάθος φάρμακο που προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη ασθενή

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Kληρονομιές: Ποια πλεονεκτήματα έχει η επιλογή διαμεσολαβητή και πώς επιλύονται οι διαφορές

Τράπεζες: Αυτά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συλλέξετε για να ανοίξετε λογαριασμό

Ερευνητές ανέπτυξαν νέα μέθοδο ελέγχου της περιστροφής Faraday σε αγώγιμα πολυμερή

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»
περισσότερα
12:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Και η Βουλή θέλει τον… μάστορά της – «Λίφτινγκ» σε ξύλινα έδρανα της Ολομέλειας

Η Βουλή των Ελλήνων μπαίνει σε διαδικασία… «ανανέωσης», καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες επι...
11:44 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Εκρίθη ως Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας – Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά

Για τις πολιτικές εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα κοινοβουλευτικά καθήκον...
11:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ευάγγελος Αποστολάκης: Η παραίτηση Τσίπρα είναι «έκρηξη», θα προκαλέσει πολλές πολιτικές εξελίξεις

Έκρηξη που θα προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις χαρακτήρισε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρ...
10:24 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τα «πηγαδάκια» της Βουλής για την παραίτηση Τσίπρα και η συζήτηση Φάμελλου – Κωνσταντοπούλου

Πρώτο θέμα στα πηγαδάκια της Βουλής ήταν η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης