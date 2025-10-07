Βορίδης: Δεν μας τρομάζει ο Αλέξης Τσίπρας – Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τον κύριο Βάρρα στην Εξεταστική

Βορίδης: Δεν μας τρομάζει ο Αλέξης Τσίπρας – Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τον κύριο Βάρρα στην Εξεταστική
Για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από τα βουλευτικά καθήκοντά του μίλησε ο Μάκης Βορίδης.

«Ένα μικρό σχόλιο για την κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη του είναι η εσωτερική, καταλαβαίνω, αναδιάταξη αυτού του χώρου. Αυτό είναι. Η εσωτερική αναδιάταξη να θυμίσω ότι μέχρι πρότινος ήταν εκείνος που είχε την ευθύνη αυτού του χώρου. Ήταν εκείνος ο οποίος ηγείτο σε μία εποχή που δεν υπήρχε ο κατακερματισμός και είχε πάρει 17%. Καλά θυμάμαι; Καλά θυμάμαι. Η ανάλυση που λείπει σε όλη αυτή την κουβέντα είναι εάν σήμερα η Αριστερά υπερασπίζεται ιδέες που σε κοινωνικό επίπεδο είναι ελκυστικές», ανέφερε στο Action24 ο Μάκης Βορίδης.

Και πρόσθεσε: «Εδώ μιλάμε τώρα για το πώς θα αναδιοργανωθεί κάτι το οποίο εξαιτίας των δομικών προβλημάτων που έχει δεν έχει πια δυναμική».

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι «κοιτάξτε αυτό επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί καταλαβαίνετε ότι δεν μας τρομάζει κιόλας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει και το έχουμε νικήσει».

«Προσέξτε τώρα ο κύριος Τσίπρας πατάει σε μία δεδομένη αποτυχία. Δηλαδή τι λέει; ‘ Απέτυχα εγώ και πήρα 17%’. Γιατί έτσι έφυγε, έφυγε με το 17% σας θυμίζω στις δεύτερες εκλογές. Έχει ηττηθεί δύο φορές ο κ. Τσίπρας. (…) Λέει λοιπόν: ‘ωραία εγώ ηττήθηκα δύο φορές. Έφυγα και σας άφησα να δω τι θα κάνετε’. Αυτό είναι περίπου το έργο. ‘Και εκείνο το οποίο κάνατε είναι ότι είστε ο ένας στο 5%, ο άλλος στο 4%, ο άλλος στο 3% και άρα εδώ να μαζευτούμε ξανά όχι με εσάς με κάτι που έχω στο μυαλό μου, δεν το έχω παρουσιάσει για να ξανακάνουμε αυτή την αναμέτρηση’», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.

«Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τον κύριο Βάρρα»

Αναφορικά με την κατάθεση που θα δώσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Μάκης Βορίδης σχολίασε: «Το γιατί ζήτησα την παραίτηση του κυρίου Βάρρα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω την απάντηση σε σχετική ερώτηση. Γιατί; Διότι μέχρι τώρα ο κύριος Βάρρας λέει τη γνώμη μου, τις εικασίες του».

Και συνέχισε: «Προσέξτε εγώ περιμένω σήμερα, ελπίζω – δεν ξέρω τι θα τον ρωτήσουν οι συνάδελφοί μου- αλλά ελπίζω επειδή έχει ανακύψει το ζήτημα των λόγων της παραιτήσεως ότι ας κάνει ό,τι εκτίμηση θέλει, ό,τι θεωρία θέλει, ό,τι γνώμη έχει – δικαίωμά του να έχει τις γνώμες του (…). Περιμένω λίγο να ακούσω το γεγονός. Με δυο λόγια κοιταζόμαστε, είμαστε σε ένα γραφείο, είμαστε σε ένα γραφείο και σας λέω: ξέρεις έχει γίνει αυτό κι αυτό και αυτό οδηγεί στην παραίτηση. Ποιο είναι το αυτό κι αυτό, περιμένω να το ακούσω. Για δε την τεχνική λύση εκεί κι αν περιμένω. Εκεί κι αν περιμένω».

