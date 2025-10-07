Ακινητοποιήθηκε συρμός του Μετρό στους Αμπελόκηπους.
Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
20 λεπτά πριν
Νοσοκομείο «Αττικόν»: ΕΔΕ για το περιστατικό με τη λάθος χορήγηση αντιβιοτικού σε 22χρονη – Για άλλον ασθενή προοριζόταν το φάρμακο
1 ώρα πριν
Politico: Γιατί η πολιτική κρίση στη Γαλλία αποδυναμώνει την Ευρώπη – Αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις του Μακρόν
3 ώρες πριν
Αλέξης Τσίπρας: Αμηχανία και κριτική από Αριστερά και Κεντροαριστερά – Ποιες «γραμμές» ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
9 λεπτά πριν
Νετανιάχου για Γάζα: Ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του – Ελπίζω να γίνει σύντομα με τη βοήθεια του Τραμπ
4 ώρες πριν
Ο σύντροφός της παρίστανε για έναν χρόνο ότι δουλεύει – «Έγινε έξαλλος όταν ζήτησα να μάθω την αλήθεια»
3 ώρες πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Η αλήθεια θα σας ταρακουνήσει»
2 ώρες πριν
Νέα μελέτη υποστηρίζει πως το σύμπαν θα τελειώσει με τη «Μεγάλη Σύνθλιψη» και οι επιστήμονες προβλέπουν πότε θα συμβεί αυτό
9 λεπτά πριν
Νετανιάχου για Γάζα: Ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του – Ελπίζω να γίνει σύντομα με τη βοήθεια του Τραμπ
13 λεπτά πριν