Ουκρανία: Εξαπέλυσε μια από τις μαζικότερες επιθέσεις της κατά της Ρωσίας – Αναχαιτίστηκαν 210 drones
Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε 210 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, σε μια από τις μαζικότερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Κίεβο εναντίον της μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μεταξύ 07:00 και 08:00 ώρα Ελλάδος σήμερα, 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξουδετερώθηκαν, τα 16 από αυτά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Στη διάρκεια της νύχτας, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν ως επί το πλείστον πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Κουρσκ (62 drones εξουδετερώθηκαν) και του Μπέλγκοροντ (31), που συνορεύουν με την Ουκρανία, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τριάντα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας και σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε αυτήν την περιφέρεια, η επίθεση είχε κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανική ζώνη του Τζερζίνσκ, στην οποία υπάρχουν πολλές χημικές μονάδες, διευκρίνισε στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο κυβερνήτης της, Γκλεμπ Νικίτιν.

Τα συντρίμμια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έπεσαν στον χώρο μιας επιχείρησης χωρίς να προκαλέσουν «σημαντική ζημιά» στις υποδομές της, πρόσθεσε.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε κανένας», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης.

Χθες, Δευτέρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πάνω από 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ ουκρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη του Μπέλγκοροντ.

Στην ίδια περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, χίλιοι άνθρωποι εξακολουθούσαν σήμερα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις επιθέσεις με drones αυτών των δύο τελευταίων ημερών εναντίον των ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Από την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους στην Ουκρανία, η οποία απαντά πλήττοντας τη ρωσική επικράτεια.

Το Κίεβο στοχεύει κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές, αλλά οι επιθέσεις του περιορίζονται συνήθως σε μερικές δεκάδες drones.

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει εντείνει τα πλήγματά της στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο δημιουργεί φόβους για μια εκστρατεία που αποσκοπεί να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και να προκαλέσει προβλήματα θέρμανσης ενώ πλησιάζει ο χειμώνας, όπως είχε συμβεί το 2024.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Μόσχα είχε θέσει υπό απόλυτο ή μερικό έλεγχο περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που στηρίχθηκε σε δεδομένα του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), το οποίο συνεργάζεται με το Σχέδιο για Κρίσιμες Απειλές (Critical Threats Project, CTP).

Περίπου το 7% -η Κριμαία και ζώνες της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς- τελούσε ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την εισβολή των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

