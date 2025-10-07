Ευάγγελος Αποστολάκης: Ο γιος του ήταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ – «Ο υπουργός Ασφαλείας τους έκανε bullying»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, προκειμένου να υποδεχθεί τον γιο του, Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και συνελήφθησαν από το Ισραήλ.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μιλώντας στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ανέφερε πως «και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία».

Ο κ. Αποστολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για «χλιαρές» πρωτοβουλίες σχετικά με την κράτηση των 27 ατόμων από το Ισραήλ: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο… χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που… παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι ακτιβιστές που κρατήθηκαν σε φυλακές στο Ισραήλ, ο κ. Αποστολάκης δήλωσε πως: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν; Υπήρχε κανένας λόγος; Δεν είναι κανείς από αυτούς τρομοκράτες. Ακτιβιστές είναι».