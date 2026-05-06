Βουλή: Εγκρίθηκε ο διορισμός του Νικόλαου Μιχαλόπουλου στην Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος»

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό του δρ. Νικόλαου Μιχαλόπουλου, ως μέλους της Αρχής για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος». Υπέρ ψήφισε η ΝΔ, κατά τα περισσότερα κόμματα, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ δήλωσαν «παρών». Ο προτεινόμενος κ. Μιχαλόπουλος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική επιτροπή αναφέρθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του στη Δημόσια Διοίκηση, ενώ αρνήθηκε την εμπλοκή του στην απόφαση για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών σε νέα δικαστική Αίθουσα Λάρισας, ως γενικός διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποδομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εξέφρασε κατά πλειοψηφία θετική γνώμη στην πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τον διορισμό του δρ. Νικόλαου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Θετική γνωμοδότηση εξέφρασε η ΝΔ. Αρνητική γνώμη εξέφρασαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Με το «παρών» εκφράστηκαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ.

Το βιογραφικό του στη Δημόσια Διοίκηση

Ο παριστάμενος στην συνεδρίαση υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας εισηγούμενος τον προτεινόμενο ανέφερε ότι ο κ. Μιχαλόπουλος σήμερα υπηρετεί ως γενικός διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποδομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε θέση που κατείχε επίσης υπηρεσιακή παράγοντας του Υπουργείου που λήγει η θητεία της.

Ο προτεινόμενος κατέχει τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος και είναι η επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος του και η επαγγελματική τους ικανότητα ή εμπειρία στο τραπεζικό, οικονομικό, νομικό ή επιχειρησιακό τομέα ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιμέρους Μονάδων της Αρχής. Ο κ. Μιχαλόπουλος ανέφερε ο υφυπουργός είναι πτυχιούχος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Δημόσια Διοίκηση από το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, κατέχει διδακτορικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει και σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση συνδυάζεται με ενεργή και διαρκή συμμετοχή ως μέλος σε Συνέδρια, διαθέτει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα με πλήθος δημοσιεύσεων σε κρίσιμα θέματα δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, η επιστημονική επάρκειά του συνδυάζεται με διοικητική εμπειρία.

Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, που εξέφρασαν αρνητική γνώμη στον διορισμό του κ. Μιχαλόπουλου, είπε πως ο τρόπος τους είναι «ευρηματικός, που κάθε προσπαθεί να δώσει σύμφωνη γνώμη στα προτεινόμενα πρόσωπα που κάποιες φορές συμφωνεί μεν με το βιογραφικό, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στις Αρχές γιατί αυτές είναι υποστελεχωμένες και πότε βρίσκουν το βιογραφικό τους ανεπαρκές», αλλά στην περίπτωση εδώ δεν χρειάζεται μεγάλη τεκμηρίωση για να πείσει κανείς τους πολίτες για την επάρκεια των σπουδών και την εμπειρία του υποψηφίου». Ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι «οι διαδρομές και η πορεία του “μαύρου” χρήματος γίνεται με κατάχρηση ή καταστρατήγηση θεσμών που διέπουν την δημόσια διοίκηση. Επίσης, πολλές φορές αυτή η πορεία γίνεται μέσω μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης όπως και πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης όλων των βαθμίδων είναι εκείνα που γίνονται αντικείμενα και στόχοι των κυκλωμάτων του “μαύρου” χρήματος. Συνεπώς, οι γνώσεις και η εμπειρία του προτεινόμενου είναι χρήσιμα και αναγκαία για την θέση που καλείται να στελεχώσει».

Ο υφυπουργός, στην γενικότερη κριτική της Αντιπολίτευσης για την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των ελέγχων Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανέφερε ότι όπως η χώρα μας έχει λάβει σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο της για πολλές και σύνθετες υποθέσεις καθώς και για την συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλούμενος και σχετικό δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας.

Ο προτεινόμενος κ. Μιχαλόπουλος από την δική του πλευρά αφού αναφέρθηκε στους τίτλους σπουδών που διαθέτει, ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για ένα έτος, στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης περίπου για 25 μήνες. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε το 1999 στο Υπουργείο Προεδρίας τότε ως μέλος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής και διήλθε όλες τις βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας και από τον Ιανουάριο του 2013 έως 2020 διετέλεσε γενικός διευθυντής του Υπουργείου. Με το Νόμο 4622/2019 που προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων στην Δημόσια Διοίκηση συμμετείχε στον διαγωνισμό και επιλέχθηκε από το ΑΣΕΠ και διετέλεσε από τον Απρίλιο του 2020 ως Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως το 2024 που επέστρεψε στην οργανική του θέση στο Υπουργείο Προεδρίας. Μετά από νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ επιλέχθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 για την θέση ως γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα ασχολούμενος με τα θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κ. Μιχαλόπουλος είπε ότι κατά την θητεία έχει διατελέσει μέλος πολλαπλών επιτροπών, διαφόρων αντικειμένων και διυπουργικών και υπουργικών επιτροπών όπως μεταξύ άλλων και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πολλά χρόνια ως τακτικό μέλος στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Στην βασική κριτική για την ακαταλληλότητα της υποψηφιότητάς του για την θέση αυτή της Αρχής για την επάρκεια του σε θέματα χρηματο-οικονομικές διαδικασίες ελέγχου είπε ότι «εάν δεν υπάρχει διοικητική πτυχή, δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον. Οι διοικητικές πτυχές είναι αυτές που προσδιορίζουν την οικονομική διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται, οπότε, διαθέτω και την γνώση και την εμπειρία να προσεγγίσω τα θέματα της διαφθοράς ή όποια άλλα ζητήματα συνεισφέροντας στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Αρχής» και πρόσθεσε πως εκτός του ότι «διαθέτω την σχετική οικονομική γνώση, καθώς έχω παρακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα, αφετέρου ως Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου είχα οικονομικής φύσεως αρμοδιότητες», άρα διαθέτει την εμπειρία, «ώστε οι έλεγχοι να μην οδηγούνται με τεχνουργήματα στο να μην καταλήγουν σε αποτέλεσμα».

Απέρριψε τις κριτικές ότι ο διορισμός του συνδέεται με τη ΝΔ και την απόφαση για τη δίκη των Τεμπών

Ο κ. Μιχαλόπουλος απέρριψε την κριτική ότι η διοικητική του πορεία συνδέεται με τη ΝΔ λέγοντας ότι ο αρχικός διορισμός του στον Υπουργείο Προεδρίας έγινε το 1999, τότε δεν υπήρχε το ΑΣΕΠ, έγινε με προκήρυξη 10 διοικητικών θέσεων με συγκριμένους όρους και έκτοτε «δεν έχω διοριστεί σε καμία θέση, έχω επιλεγεί σε όλες τις θέσεις μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ» και «η διοικητική μου κινητικότητα ουδέποτε συνδέθηκε με άλλους παράγοντες, παρά μόνο από ουδέτερη και ανεξάρτητη κρίση». Διευκρίνισε ότι το 2013, που διετέλεσε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Προεδρίας η ανάθεση των καθηκόντων του έγινε από τον τότε υπουργό καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη.

Ερωτηθείς σχετικά με τα καθήκοντά του ως γενικός διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και στις Υποδομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εάν επόπτευσε και ενέκρινε τη νέα δικαστική Αίθουσα Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών ανέφερε ότι αυτά αφορούν αποκλειστικά την Κεντρική Υπηρεσία και έχουν να κάνουν σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα και όχι τις δικαστηριακές υποδομές που υπάγονται σε άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, έντονη αντιπαράθεση υπήρξε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και του εισηγητή της ΝΔ Νότη Μηταράκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της ανακοίνωσε ότι αύριο θα καταθέσει αίτημα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στα κόμματα της Αντιπολίτευσης ζήτησε να τοποθετηθούν και να υποστηρίξουν το σχετικό αίτημα που θα καταθέσει. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι από την στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εισηγητής σε μια Επιτροπή ελέγχου των Θεσμών και της Διαφάνειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ