Τάγκερ – Σάκκαρη 1-2: Νίκη με ανατροπή για την Ελληνίδα τενίστρια και συνέχεια στη Ρώμη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην Ασυτριακή Λίλι Τάγκερ, ανέτρεψε τα δεδομένα, κι εντέλει κέρδισε με 1-2 στα σετ, προκρινόμενη στον 2ο γύρο στο WTA 1000 της Ρώμης, όπου θα συναντήσει την Έλενα Ριμπάκινα.

Με τελικό σκορ 5-7, 6-3, 6-0 η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στις νίκες με αντίπαλο την 18χρονη Λίλι Τάγκερ που είχε σημειώσει την τελευταία της νίκη πριν από δύο μήνες (7/3) στο Indian Wells.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να αποφύγει το 1-0 εναντίον της, χάνοντας με 7-5 το πρώτο σετ.

Ακολούθησε ένα μπρέικ της Αυστριακής για το 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια η Μαρία Σάκκαρη άλλαξε πλήρως την εικόνα της και με ένα απίθανο 11-1 σερί στα γκέιμ, έφθασε σε μία επιβλητική ανατροπή και στην πρόκριση του τουρνουά της Ρώμης.

SAKKARI DIGS DEEP 💪@mariasakkari books her place in the second round, defeating Tagger 5-7, 6-3, 6-0!#IBI26 pic.twitter.com/J5htWA3PLn — wta (@WTA) May 6, 2026

Έτσι η 30χρονη Σάκκαρη έδωσε τέλος στο σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών κι έκλεισε το σπουδαίο ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.