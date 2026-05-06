Τάγκερ – Σάκκαρη 1-2: Νίκη με ανατροπή για την Ελληνίδα τενίστρια και συνέχεια στη Ρώμη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
φωτογραφία αρχείου: EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην Ασυτριακή Λίλι Τάγκερ, ανέτρεψε τα δεδομένα, κι εντέλει κέρδισε με 1-2 στα σετ, προκρινόμενη στον 2ο γύρο στο WTA 1000 της Ρώμης, όπου θα συναντήσει την Έλενα Ριμπάκινα.

Με τελικό σκορ 5-7, 6-3, 6-0 η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στις νίκες με αντίπαλο την 18χρονη Λίλι Τάγκερ που είχε σημειώσει την τελευταία της νίκη πριν από δύο μήνες (7/3) στο Indian Wells.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να αποφύγει το 1-0 εναντίον της, χάνοντας με 7-5 το πρώτο σετ.

Ακολούθησε ένα μπρέικ της Αυστριακής για το 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια η Μαρία Σάκκαρη άλλαξε πλήρως την εικόνα της και με ένα απίθανο 11-1 σερί στα γκέιμ, έφθασε σε μία επιβλητική ανατροπή και στην πρόκριση του τουρνουά της Ρώμης.

Έτσι η 30χρονη Σάκκαρη έδωσε τέλος στο σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών κι έκλεισε το σπουδαίο ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας – Ποιοι μπαίνουν υποχρεωτικά στο σύστημα

Ύπνος και καρδιά: Αυτή η συνήθεια μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε
περισσότερα
02:45 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Έκπληξη» για την ιδιωτική ασφάλεια της Βαλένθια – Μήνυμα για σεβασμό και κόσμια εικόνα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε, με αφορμή την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθ...
01:45 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό: «Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, μ...
00:53 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για 15η φορά στ...
00:42 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα στο Final Four της Euroleague – Η ημέρα και η ώρα του ημιτελικού της Αθήνας

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 19 χρόνια και ο Ολυμπιακός εξασφ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή