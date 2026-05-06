Βάσια Παναγοπούλου: Με αναπηρικό αμαξίδιο στο τελευταίο της γύρισμα στη «Γη της Ελιάς»

Η Βάσια Παναγοπούλου ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της για την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς». Την Τετάρτη 6 Μαΐου, η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στο σίριαλ, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Μάλιστα, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η επιτυχημένη καλλιτέχνις, την βλέπουμε να κάθεται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστή η περιπέτεια υγείας της, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

«Έτσι είναι η ζωή!»

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τα δύο στιγμιότυπα από το τελευταίο της γύρισμα στη «Γη της Ελιάς», η Βάσια Παναγοπούλου έγραψε: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα…

Σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο MEGA για τη «Γη της Ελιάς» μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή!».