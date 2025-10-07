ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο Αττικόν

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:02 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τρίτης 7/10/ 20...
13:57 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Λέσβος: Ένα παιδί ανάμεσα στους 4 νεκρούς από το ναυάγιο – Σώοι 34 μετανάστες

Τέσσερις νεκροί (ένας άνδρας, δυο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί) είναι ο τραγικός απολογισμός...
13:29 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Παρκάρισμα ντροπής στη Θεσσαλονίκη – Φωτογραφία αναγνώστη

Το παράνομο πάρκινγκ στα πεζοδρόμια αποτελεί καθημερινό φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας...
13:05 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Τεράστιος κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες – Δείτε φωτογραφίες

Έναν τεράστιο κρατήρα δίπλα στα σπίτια τους είδαν το πρωί της Τρίτης (7/10) οι κάτοικοι των Φυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης