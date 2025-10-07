ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».