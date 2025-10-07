Παρκάρισμα ντροπής στη Θεσσαλονίκη – Φωτογραφία αναγνώστη

Το παράνομο πάρκινγκ στα πεζοδρόμια αποτελεί καθημερινό φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας. Εκτός από την παραβίαση των κανόνων που προβλέπονται στον ΚΟΚ για τη στάθμευση, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για τους πεζούς, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, και μητέρες με καρότσια, που αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο δρόμο για να περάσουν.

Επιπλέον, σε γενικές γραμμές, τα σταθμευμένα οχήματα σε πεζοδρόμια εμποδίζουν την ορατότητα, μειώνουν την ασφάλεια και δυσχεραίνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ενδεικτικό είναι το παρκάρισμα που βλέπετε στη φωτογραφία την οποία έστειλε αναγνώστης του enikos.gr. Ο ασυνείδητος οδηγός έχει παρκάρει ανενόχλητος σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Αετοράχης, στη Θεσσαλονίκη.

Με μηδενικό σεβασμό απέναντι σε πεζούς και νόμους, μάλλον έχει ξεχάσει ότι το πεζοδρόμιο είναι αφιερωμένο στο… περπάτημα και όχι στους τέσσερις τροχούς.