Ισπανία: «Πολλoύς αγνοούμενους» αναφέρουν οι αρχές μετά την κατάρρευση κτιρίου στην Μαδρίτη

Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, στην Ισπανία, ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την κατάρρευση υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, μέσα στο οποίο υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνιση κτιρίου».

🔴 Se derrumba parcialmente el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid: 2 desaparecidos 👉 De momento, el SAMUR ha atendido a 3 obreros Toda la información: https://t.co/SQ7YrwVEHk

Síguelo en 📡 DIRECTO: https://t.co/YXV9QAQhSR pic.twitter.com/KOPERVAF2B — Telemadrid (@telemadrid) October 7, 2025

Drones και εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita.

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

«Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια άλλη κάτοικος της γειτονιάς.

Το κτίριο, βρίσκεται κοντά στην όπερα και στο βασιλικό παλάτι της ισπανικής πρωτεύουσας. Η μερική κατάρρευση του κτιρίου συνέβη στο εσωτερικό του, αφήνοντας την πρόσοψή του ανέπαφη, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Η Rehbilita δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.