Τζον Κλαρκ: Η επιστήμη στις ΗΠΑ θα «παραλύσει» από την πολιτική Τραμπ

Ο Τζον Κλαρκ, ένας από τους τρεις επιστήμονες που έλαβαν χθες Τρίτη το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2025, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχουν σκοπό να μεταμορφωθεί το πεδίο της επιστήμης στις ΗΠΑ εγείρουν εξαιρετικά «σοβαρό πρόβλημα».

Η πολιτική του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά την επιστήμη μεταφράζεται κυρίως, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, σε δραστικές περικοπές των χρηματοδοτήσεων που προορίζονταν για την έρευνα και απολύσεις επιστημόνων οι οποίοι εργάζονταν σε διάφορα ομοσπονδιακά όργανα.

«Αυτό θα παραλύσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας στις ΗΠΑ», προειδοποίησε ο Τζον Κλαρκ σε δηλώσεις του στο AFP, προσθέτοντας πως γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι αντιμέτωποι με μεγάλες περικοπές των χρηματοδοτήσεών τους.

Ο Bρετανός ερευνητής, 83 ετών, που έμαθε χθες πως το βραβείο Νόμπελ Φυσικής δόθηκε στον ίδιο και δυο ακόμη συναδέλφους του για τις ανακαλύψεις τους στο πεδίο της κβαντικής μηχανικής, επισήμανε πως είχαν ωφεληθεί ιδιαίτερα από δημόσιες χρηματοδοτήσεις και δημόσιους πόρους στο έργο τους, πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

«Θα είναι καταστροφικό αν συνεχιστεί αυτό», επέμεινε ο Τζον Κλαρκ, που εργάζεται στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

«Αν υποθέσουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση θα αποχωρήσει τελικά, ενδέχεται να χρειαστεί μια δεκαετία για να επιστρέψουμε στο σημείο όπου βρισκόμασταν πριν από έξι μήνες», συνέχισε, προσθέτοντας πως πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα», «εντελώς ακατανόητο για οποιονδήποτε είναι επιστήμονας».

Η Αμερικανίδα Μέρι Μπράνκοου, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής του 2025 τη Δευτέρα, επέμεινε κι αυτή χθες στη σημασία που έχει η δημόσια χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα.

Ερωτηθέντες από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχοι της επιτροπής που απονέμει το βραβείο Νόμπελ εκτίμησαν πως, επιτιθέμενος στην επιστήμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρισκάρει η χώρα του να απολέσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την επιστημονική έρευνα, κάτι που θα είχε αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

05:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

