Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Η περιπέτεια της υγείας μου με έκανε πιο πλούσιο»

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στο «Καλύτερα Αργά»

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφερόμενος στη μακροχρόνια σχέση και τη βαθιά φιλία που τον συνδέει με τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Δανάη Μπάρκα, αλλά και στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, η οποία —όπως ο ίδιος λέει— τον έκανε να δει τη ζωή αλλιώς.

Μιλώντας για τη Βίκυ Σταυροπούλου, ο ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν πιστεύει στον θεσμό του γάμου, αλλά στη δύναμη των συναισθηματικών δεσμών. «Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης. Αυτό είναι δεσμευτικό για εμένα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτό που κρατά μια σχέση ζωντανή είναι η σπίθα και η αλληλοεκτίμηση. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο. Σε εμάς ήταν πιο περίπλοκο, ήρθε πρώτα η αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο. Είμαστε σε μια εποχή που όλα πρέπει να μπαίνουν σε κουτάκια. Δεν φτάσαμε σε ακρότητες. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην περιπέτεια υγείας που πέρασε, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αποκάλυψε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε πιο ώριμο και πιο συνειδητοποιημένο άνθρωπο. «Η περιπέτεια με την ανακοπή με έκανε πιο πλούσιο, αλλά ευτυχώς η αντίληψή μου για τη ζωή ήταν πάντα έτσι ισχυρή», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως, παρά τη δυσκολία, κράτησε το θετικό μάθημα.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη Δανάη Μπάρκα, την οποία νιώθει σαν κόρη του. Μιλώντας με συγκίνηση, σημείωσε: «Με εντυπωσίαζε ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις τοξικότητες. Εγώ δεν θα είχα τη σοφία. Είναι περισσότερο ηθοποιός. Η Δανάη είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα και φωτεινό πλάσμα. Μαγειρεύει ωραία κι αγαπά με πάθος. Είμαι φίλος και μπαμπάς».

