Λίπος στην κοιλιά: Γιατρός αποκαλύπτει έναν εύκολο τρόπο για να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας, χωρίς να στερηθείτε τις αγαπημένες σας τροφές

Ένας γιατρός και υποστηρικτής της υγιεινής διατροφής αποκαλύπτει έναν «εύκολο» και φυσικό τρόπο για να βελτιώσετε τον μεταβολισμό σας και να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά, χωρίς να χρειαστεί να κόψετε τις αγαπημένες σας τροφές. Ο ειδικός συνιστά να προσθέσετε ένα ποτήρι με ένα φυσικό προϊόν στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Ο εύκολος τρόπος για να απαλλαγείτε από το κοιλιακό λίπος, χωρίς να κόψετε τροφές

Ο Dr. Eric Berg, DC, συγγραφέας του “The Healthy Keto Plan” και υποστηρικτής της υγιεινής κετογονικής διατροφής και της διαλείπουσας νηστείας, μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κατανάλωσης του μηλόξυδου σε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, το οποίο έχει πάνω 13,9 εκατομμύρια συνδρομητές.

«Ψάχνετε για έναν εύκολο και φυσικό τρόπο να χάσετε το λίπος στην κοιλιά; Δοκιμάστε το μηλόξυδο (ACV) – το μυστικό ρόφημα που σας βοηθά να κάψετε λίπος, να βελτιώσετε την πέψη και να ενισχύσετε τον μεταβολισμό! Σε αυτό το βίντεο, αποκαλύπτουμε πώς πίνοντας μόλις 1 φλιτζάνι μηλόξυδο την ημέρα μπορείτε να χάσετε το επίμονο κοιλιακό λίπος και να υποστηρίξετε τους στόχους σας για απώλεια βάρους», αναφέρει ο γιατρός.

Και προσθέτει: «Αν έχετε κουραστεί να παλεύετε με το επίμονο λίπος της κοιλιάς ή τον αργό μεταβολισμό, το μηλόξυδο μπορεί να είναι η λύση που ψάχνατε». Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο Dr. Berg εξηγεί: «Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το κοιλιακό λίπος είναι στην πραγματικότητα λίπος στο συκώτι που ξεχύνεται στην κοιλιά σας και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απαλλαγείτε από το κοιλιακό λίπος είναι η κατανάλωση μηλόξυδου».

«Το μηλόξυδο περιέχει οξικό οξύ, το οποίο είναι πραγματικά ισχυρό και αποτελεσματικό όχι μόνο για τη διάσπαση του λίπους, αλλά παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην αντίσταση στην ινσουλίνη – τον υποκείμενο λόγο για τον οποίο το συκώτι είναι λιπώδες εξ αρχής. Αναμείξτε απλώς δύο κουταλιές της σούπας μηλόξυδο σε ένα ποτήρι νερό – περίπου 350 ml – και πίνετε τρία παρόμοια ροφήματα κάθε μέρα».

Βοηθάει το μηλόξυδο στην απώλεια βάρους;

Σύμφωνα με το Healthline, έρευνες δείχνουν ότι το μηλόξυδο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος. Αρκετές μελέτες σε ανθρώπους αποκαλύπτουν ότι το μηλόξυδο μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα κορεσμού, οδηγώντας σε κατανάλωση λιγότερων θερμίδων και επακόλουθη μείωση βάρους.

Μια ανασκόπηση τόνισε ότι σε βραχυπρόθεσμες μελέτες, όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν μηλόξυδο μαζί με ένα γεύμα στερεών τροφών, βίωσαν καταστολή της όρεξης για 120 λεπτά μετά το γεύμα. Επίσης, έτρωγαν λιγότερα σνακ για 3-24 ώρες μετά την κατανάλωση του μηλόξυδου.

Παρόλο που μακροπρόθεσμες μελέτες δεν έδειξαν σύνδεση μεταξύ μηλόξυδου και καταστολής της όρεξης, μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή του 2024 αποκάλυψε σημαντικές μειώσεις στο βάρος (6-8 κιλά), στον δείκτη σωματικού λίπους, στην περίμετρο μέσης και ισχίων, στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), στο σάκχαρο αίματος, καθώς και στα λιπαρά και τη χοληστερόλη στο αίμα μετά από καθημερινή κατανάλωση 3 δόσεων μηλόξυδου (15 χιλιοστόλιτρα ανά κουταλιά της σούπας) για 12 εβδομάδες. Το Healthline επισημαίνει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων.