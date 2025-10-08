Οι αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης τρέχουν με 11% ανάπτυξη – Ουραγός η Ελλάδα

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες ενδέχεται να αυξήσουν τα έσοδά τους από Ευρωπαίους πελάτες κατά μέσο όρο 10,5% έως 11,5% ετησίως για την επόμενη δεκαετία, καθώς οι περισσότερες χώρες δεσμεύονται να τηρήσουν τους στόχους δαπανών του ΝΑΤΟ για το 2035, σύμφωνα με έρευνα μεγάλου διεθνούς οίκου. Ωστόσο, τα μαντάτα για την Ελλάδα δεν είναι καλά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ταχύτερη ανάπτυξη θα συνεχίσει να σημειώνεται σε χώρες που ιστορικά δεν έχουν δαπανήσει επαρκώς τον προϋπολογισμό τους, όπως η Γερμανία, ή σε μέρη της Ευρώπης που βρίσκονται «άβολα κοντά» στην αντιληπτή απειλή από τη Ρωσία, έγραψαν οι αναλυτές Olivier Brochet και Joe Orchard σε έκθεση της εταιρείας χρηματοοικονομικών ερευνών Rothschild & Co. Redburn.

Η αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών οδήγησε ήδη σε μια «ουσιαστική αύξηση» στις ανεκτέλεστες παραγγελίες, η οποία δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές κερδών της αμυντικής βιομηχανίας της ηπείρου, ανέφεραν οι αναλυτές. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες κατά 19% στο επίπεδο ρεκόρ των 343 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, με τις δαπάνες να αναμένεται να αυξηθούν στα 381 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

«Το ανεκτέλεστο υλικό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας θα πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι καταναλώνεται εδώ και χρόνια», έγραψαν οι Brochet και Orchard.

Με βάση τις δαπάνες της Ευρώπης για την άμυνα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2035, με το 35% έως 40% του προϋπολογισμού να δαπανάται σε εξοπλισμό, οι ευρωπαϊκές δαπάνες για αμυντικό εξοπλισμό θα κυμανθούν περίπου στο 1,2% έως 1,4% του ΑΕΠ — περισσότερο από το διπλάσιο των σημερινών επιπέδων, αναφέρει η έκθεση.

Καθώς επανεξοπλίζεται, η Ευρώπη θα «ξεπεράσει ουσιαστικά» τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σχεδιάζουν να διατηρήσουν σταθερές τις αμυντικές προμήθειες σε περίπου 1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τους Brochet και Orchard.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες άμυνας, κατά μέσο όρο, κάλυπταν περίπου το 34% των ανεκτέλεστων παραγγελιών τους κάθε χρόνο μεταξύ 2013 και 2021, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 30% το 2024, λόγω της επιτάχυνσης της εισαγωγής παραγγελιών. Ο αριθμός αναμένεται να επιστρέψει στα ιστορικά του επίπεδα, καθώς αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια σε τριπλασιασμό των ευρωπαϊκών εσόδων του κλάδου τουλάχιστον έως το 2035, έγραψαν οι Brochet και Orchard, ή σε έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,5% έως 11,5%.

Με βάση ένα δείγμα 11 μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών μεταξύ 2013 και 2024, οι αμυντικές προμήθειες χρειάζονται περίπου έναν χρόνο για να μεταφραστούν σε παραγγελίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η «απότομη αύξηση» των αμυντικών προϋπολογισμών το 2024 και το 2025 θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε παραγγελίες της βιομηχανίας το 2025-2026, σύμφωνα με τους αναλυτές της Redburn.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για το δείγμα εταιρειών αυξήθηκε σε κατά μέσο όρο 3,9 έτη πωλήσεων το 2023-24, από τρία έτη την περίοδο 2013 έως 2021, ανέφεραν.

Για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, η ήπειρος αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο περίπου το 65% των πωλήσεων του 2024, με τη Naval Group και τη Rheinmetall να λαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο από την Ευρώπη, και τη BAE Systems στο χαμηλότερο άκρο.

Οι εταιρείες που εκτίθενται σε γεωγραφικές περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών και εκείνες που δραστηριοποιούνται στην αεράμυνα και τον χερσαίο εξοπλισμό, αυξάνουν τα έσοδά τους ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους, με επικεφαλής τη γερμανική βιομηχανία χερσαίων εξοπλισμών, σύμφωνα με την έκθεση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα γαλλικά ναυπηγεία, καταλυτικός ήταν ο ρόλος της Ελλάδας, η οποία προχωρά στη ναυπήγηση και 4ης φρεγάτας, αντί το Πολεμικό Ναυτικό να απαιτήσει – όπως έχει γίνει με όλες τις τελευταίες σειρές των πλοίων του Π.Ν. – να ναυπηγηθούν τουλάχιστον δύο καράβια σε ελληνικά ναυπηγεία.

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό συνεχίζει να πρωτοπορεί με την προτίμηση απόκτησης των μεταχειρισμένων φρεγατών Bergamini, που θα πληρωθούν στη διπλάσια τιμή από αυτήν της αγοράς, λόγω του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) που πρέπει να περάσουν, φτάνοντας τα 1,2 δισ.

Ακόμη και ο εκσυγχρονισμός θα γίνει σε ιταλικά ναυπηγεία, παρότι υπάρχει η δυνατότητα εξ ολοκλήρου ναυπήγησής τους στην Ελλάδα, σε ελληνικά ναυπηγεία, από ελληνικά χέρια — με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οφέλη στην ελληνική οικονομία αλλά και για την πλήρη υποστήριξη του Στόλου εν καιρώ κρίσης.

Θα περίμενε κανείς ότι η Ελλάδα, που ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ για τις αμυντικές της δαπάνες στην Ε.Ε., ξεπερνώντας το 3%, με τον στόχο του 5% να επιτυγχάνεται το 2028, να βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, δεδομένων μάλιστα των παραγγελιών που έχει κάνει. Αντιθέτως, για τις παραγγελίες ύψους άνω των 6 δισ. για το Ναυτικό και άλλα 6 δισ. για την Πολεμική Αεροπορία, δεν έχει λάβει καμία δέσμευση για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η αμερικανική βιομηχανία έχει επίσης χρησιμοποιήσει τη στρατηγική της κοινοπραξίας στην Ευρώπη, με την Anduril να συνεργάζεται με τη Rheinmetall και την Kratos με την Airbus σε μαχητικά drones, και τη Lockheed Martin με τη Rheinmetall και την RTX με τη MBDA σε πυραύλους αεράμυνας, σύμφωνα με τους Brochet και Orchard.

Η καινοτομία στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) απέχει ακόμη «πολύ, πολύ» από ένα στάδιο ωριμότητας, ενώ οι δυνατότητες καταπολέμησης του πολέμου κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν γίνει εξίσου σημαντικές με τα ίδια τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αναλυτές. Ο βρόχος αντιμέτρων που παρατηρείται στην Ουκρανία δεν διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι τα αντίμετρα αναπτύσσονται εντός τριών μηνών από την εμφάνιση ενός νέου συστήματος, ανέφεραν.