Κατερίνα Θάνου: «Το Ολυμπιακό μετάλλιο ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, ο στίβος είναι άγριο άθλημα»

Η Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, Κατερίνα Θάνου, μίλησε στην εκπομπή «Κρήτη Σήμερα» και άνοιξε ένα κεφάλαιο της ζωής της που ελάχιστοι γνωρίζουν. Με λόγια απλά και αληθινά, αναφέρθηκε στη διαδρομή της μέχρι την κορυφή, στις στιγμές που λύγισε, αλλά και στη μοναχική φύση του αθλητισμού που υπηρέτησε με πάθος.

Η ίδια περιέγραψε τις δυσκολίες που βιώνει καθημερινά ένας αθλητής, τονίζοντας πως ο κόσμος βλέπει μόνο τη λάμψη του βάθρου και όχι τη διαδρομή μέχρι εκεί. «Ο κόσμος βλέπει πάντα την κούρσα και την απονομή ή, αν δεν πάει κάτι καλά, την αποτυχία, το στενάχωρο βλέμμα ενός αθλητή. Όμως οι δυσκολίες πριν από τους αγώνες είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε, φτάνουμε στα όριά μας, λυγίζουμε. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά η σπουδαία αθλήτρια.

Μιλώντας για τον στίβο, υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα μοναχικό και απαιτητικό άθλημα, στο οποίο κάθε δευτερόλεπτο και κάθε σκέψη μετρούν. «Ο στίβος είναι ένα πολύ μοναχικό και άγριο άθλημα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό και τις σκέψεις σου», είπε, προσθέτοντας πως, παρότι ο τίτλος της «γρηγορότερης Ελληνίδας» την ακολουθεί, δεν ένιωσε ποτέ πίεση. «Άκουγα ότι “η Θάνου θα πάρει μετάλλιο”, αλλά μέσα μου έλεγα πως δεν τρέχω μόνη μου. Υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν μία θέση στο βάθρο. Όταν έχεις καλά κλεισμένα τα αυτιά σου, δεν επηρεάζεσαι από το περιβάλλον», σημείωσε.

Η Κατερίνα Θάνου αποκάλυψε και στιγμές αμφιβολίας που βίωσε μέσα στα χρόνια της προετοιμασίας. «Υπήρξαν στιγμές που είπα στον προπονητή μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Μία-δύο φορές μου είπε “φύγε”, αλλά τις υπόλοιπες μου έλεγε “λυπάμαι, αλλά πρέπει να συνεχίσεις”», είπε, αποτυπώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην κορυφαία στιγμή της καριέρας της, το ολυμπιακό μετάλλιο, το οποίο χαρακτήρισε ως την απόλυτη δικαίωση της προσπάθειάς της. «Το ολυμπιακό μετάλλιο είναι αυτό που θυμάμαι πρώτο. Αυτό σε καταξιώνει, σε φέρνει στο Πάνθεον του αθλητισμού. Ήταν η κορυφαία στιγμή της πορείας μου», τόνισε, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε λάμψη υπάρχει πάντα κόπος, πίστη και αντοχή.