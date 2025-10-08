FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

To Χρηματιστήριο Αθηνών χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του διεθνούς οίκου δεικτών FTSE Russell για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης Αγοράς» (Advanced Emerging Market) σε καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς» (Developed Market).

Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων.

Η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, παρέχοντας στην επενδυτική κοινότητα την απαραίτητη περίοδο προετοιμασίας ενός έτους.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε σχετικά:

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο για εμάς. Επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.»

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς οίκους και την επενδυτική κοινότητα, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της ομαλής μετάβασής του στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που είναι υποβαθμισμένο από το 2013 και βρέθηκε από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

