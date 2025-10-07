ΣΥΡΙΖΑ: Τα 3 στρατόπεδα μετά την παραίτηση Τσίπρα – Ποιοι περιμένουν «προσκλητήριο» και τα σενάρια για τα νέα πρόσωπα που θα «βγάλει μπροστά» ο πρώην πρωθυπουργός

Θέσεις στα «χαρακώματα» λαμβάνουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής και του επερχόμενου νέου κόμματος. Αρκετοί δηλώνουν ανοιχτά ότι θα ακολουθήσουν τα βήματα του πρώην πρωθυπουργού. Άλλα στελέχη ωστόσο επικρίνουν τις κινήσεις του.

Οι «σεισμικές δονήσεις» στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ισχυρές. Οι βουλευτές και τα στελέχη είναι «ζαλισμένοι» και χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα.

Στο πρώτο είναι εκείνοι που περιμένουν το «νεύμα», ένα «προσκλητήριο» από τον Αλέξη Τσίπρα για να μετακομίσουν στο νέο κόμμα, όταν αυτό ανακοινωθεί. Στο δεύτερο είναι εκείνοι που τηρούν στάση αναμονής και περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αφήγημα και αν θα λάβουν πρόσκληση. Το τρίτο στρατόπεδο είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι δεν θα λάβουν πρόσκληση, ήδη βάλλουν εναντίον του και ζητούν μάλιστα επιτακτικά να προχωρήσει η συνεργασία με τη Νέα Αριστερά.

Ποιοι περιμένουν «προσκλητήριο» και ποιοι ρίχνουν «βολές» εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Με το ένα πόδι εντός και με το άλλο εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται βουλευτές του κόμματος που φαίνεται να περιμένουν το «προσκλητήριο» του Αλέξη Τσίπρα για να μετακομίσουν στο νέο κόμμα που θα φτιάξει.

«Ακόμη και σε έναν γάμο πρέπει πρώτα να λάβεις το προσκλητήριο για να αποφασίσεις αν θα πας. Πριν ακόμα σε καλέσουν να αυτοπροσκληθείς, είναι λίγο πρωθύστερο. Δεν θα μου πέσει εμένα από τα χέρια» δήλωσε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του, είπε την Τρίτη το πρωί στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα ότι «εάν λάβω προσκλητήριο και θεωρώ πως είναι προς την κατεύθυνση συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, δηλ. με ένα πολιτικό σχέδιο, νομίζω ότι θα ανταποκριθώ, αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα».

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος δήλωσε ότι «δεν τον αφήνει αδιάφορο αν δημιουργηθεί μία τέτοια πρωτοβουλία καθώς έχω πει εξαρχής ότι θα δω τη μεγάλη εικόνα, δηλ. έναν σχηματισμό που θα αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις και με σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας τη ΝΔ».

«Δεν σας κρύβω ότι εγώ συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, απομένει να δούμε το συνολικό αφήγημα» είπε με τη σειρά του ο Βασίλης Κόκκαλης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένος καθώς δεν λείπουν οι «βολές» εναντίον του πρώην πρωθυπουργού από βουλευτές που το προηγούμενο διάστημα ήταν από τους θερμούς υποστηρικτές του.

«Δεν είμαστε fan club για να ακολουθούμε τον οποιονδήποτε Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε Αριστεροί πολίτες καταρχάς, βουλευτές κατά δεύτερον και πηγαίνουμε με βάση πολιτικές συντεταγμένες» υποστήριξε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ενώ η Έλενα Ακρίτα είπε: «εγώ τη γόβα δεν θα την πάρω αν δεν την βάλω στο πόδι μου».

Ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του τόνισε ότι «το ερώτημα “θα πας, δεν θα πας”, θα απαντηθεί όταν σχηματοποιηθεί αυτό που προανήγγειλε και υπαινίχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας».

Η παραίτηση Τσίπρα έχει προκαλέσει «αναταράξεις» με τον Νίκο Παππά να ζητεί να ακολουθηθεί το γαλλικό μοντέλο. «Μία γενική εκλογή από τα μέλη και τους φίλους μιας προοδευτικής αλλαγής είναι αυτή που θα δώσει και ώθηση και νομιμοποίηση σε αυτόν που θα μπει μπροστά σε αυτή τη μάχη, επικεφαλής μίας συμμαχίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης υποστήριξε ότι «η παραίτηση Τσίπρα είναι έκρηξη. Θα προκαλέσει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν».

Τα νέα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα

Όλοι πλέον περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες δρομολογούνται μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να δείξει κάποια από τα πρόσωπα με τα οποία θα βγει μπροστά ενώ άμεσα θα ανακοινώσει 10-12 τεχνοκράτες που θα συνεργαστεί μαζί τους στο Ινστιτούτο. Αρκετοί από αυτούς θα βγουν μπροστά στη «βιτρίνα».

Θα χρησιμοποιήσει και προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα περάσουν από αυστηρό «face control», δεν θέλει βαρίδια και δεν θέλει και ο ίδιος να χαρακτηριστεί ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει ένα ίδιο πράγμα, ένα νέο κόμμα με τα ίδια πρόσωπα. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του θα αρχίσει τις περιοδείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ιωάννινα, ενώ θα περιμένει και τις δημοσκοπήσεις για να δει ποια είναι η δυναμική που αναπτύσσει. Τις δημοσκοπήσεις θα περιμένουν και τα υπόλοιπα κόμματα για να δουν πώς αποτυπώνονται οι κινήσεις του.

Η επιλογή των προσώπων πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτά θα επεξεργαστούν τις προγραμματικές θέσεις ανά ζήτημα, δίνοντας παράλληλα το “στίγμα” για τη “δεξαμενή” που επιθυμεί να στοχεύσει. Βασικό άξονα θα αποτελέσουν η «Πυξίδα» για τη χώρα που έχει ήδη παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, αλλά και ο «Νέος Πατριωτισμός» στον οποίο αναφέρεται διαρκώς ο ίδιος σε παρεμβάσεις του.