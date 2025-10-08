Ρίγα – ΑΕΚ 53-69: Πρεμιέρα με «διπλό» στο Basketball Champions League η «Ένωση»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά το φετινό της ταξίδι στο Basketball Champions League, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ρίγα με 69-53, δείχνοντας από το πρώτο κιόλας παιχνίδι πως στηρίζεται στην άμυνά της. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε συνέπεια, σοβαρότητα και διάρκεια, παίρνοντας μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Από τα πρώτα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους μέσα από την άμυνα. Περιόρισαν τη Ρίγα στους 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας παράλληλα ρυθμό στην επίθεση και δημιουργώντας διαφορά 14 πόντων (12-26 στο 10’). Το πλάνο του Σάκοτα εφαρμόστηκε με πειθαρχία, καθώς και στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ διατήρησε την ίδια ένταση και προσήλωση. Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν ξανά να βρουν λύσεις, σημειώνοντας μόλις 12 πόντους και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με το ημίχρονο να κλείνει στο 24-41.

Στο δεύτερο μέρος, το σκηνικό δεν άλλαξε. Η ΑΕΚ συνέχισε με την ίδια συγκέντρωση και αμυντική συνέπεια, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο επιθετικός πλουραλισμός —καθώς σκόραραν όλοι οι παίκτες πλην του Σκορδίλη— βοήθησε την Ένωση να κρατήσει τη διαφορά και να φτάσει με άνεση στο τελικό 69-53.

Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης με 13 πόντους, ενώ από τη Ρίγα ξεχώρισε ο Ζαΐρ Πόρτερ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69
Διαιτητές: Ροσό, Προτς, Γιλμάζ
ΡΙΓΑ (Μάρτινς Γκούλμπις): Πόρτερ 16, Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10, Νιέντρα, Κιλπς 2, Λεϊμάνις 8 (2).
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (2), Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7, Χαραλαμπόπουλος 6.

