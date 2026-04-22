Πλεύρης: Θα υπάρξει κλιμάκωση μέτρων εάν υπάρξει έξαρση μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα

Στα τελευταία δεδομένα των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τον Κανονισμό Επιστροφών.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, μέχρι και τις 20 Απριλίου, οι θαλάσσιες ροές το 2025 ήταν 9.313 και το 2026 4.979. «Παρατηρείται μια πολύ μεγάλη μείωση, σχεδόν στο 50%, το οποίο συνολικά είναι γύρω στο 35%, αν υπολογίσουμε και τις χερσαίες» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και συνέχισε: Στα μεν θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία, οι ροές το 2025 ήταν 6.722 και το 2026 είναι 2.595. Μιλάμε δηλαδή για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Στη δε Κρήτη, έχουμε σταθεροποίηση καθώς οι ροές το 2025 ήταν 2.595 και το 2026 2.539».

Αναφερόμενος στο σκέλος του πολέμου, είπε ότι μέχρι τώρα δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ανησυχητική κινητικότητα υπό την έννοια ότι και τα σύνορα της Τουρκίας δεν έχουνε δεχθεί κάποια πίεση σε μεταναστευτικές ροές ενώ οι όποιες μετακινήσεις έχουν γίνει σε πληθυσμούς εντός των ίδιων των χωρών τους. Σημείωσε ωστόσο ότι «αυτό που δεν το βλέπουμε τώρα είναι πολύ πιθανό, εάν συνεχιστεί μια κατάσταση γεωπολιτικής αβεβαιότητας, να το δούμε στην πορεία».

«Είμαστε προετοιμασμένοι για έξαρση ροών – Εάν χρειαστεί θα υπάρξει κλιμάκωση μέτρων»

Όσο για το σκέλος της Λιβύης είπε ότι υπάρχουν γύρω στα 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι Σουδανοί: 1,5 εκατομμύρια στην Αίγυπτο, 1 εκατομμύριο στο Τσαντ και 500 χιλιάδες στη Λιβύη, όπου πάνε άντρες νέοι από οικογένειες που μένουν ή στο Τσαντ ή στην Αίγυπτο και «αυτή είναι μια ανησυχητική δεξαμενή προς την Ευρώπη». Επισήμανε επίσης ότι το πρώτο τρίμηνο παρατηρήθηκαν αυξημένες ροές μέσω Λιβύης από το Μπαγκλαντές από όπου ταξίδευαν με πολύ εύκολες διαδικασίες, τουριστικά, είτε στην Αίγυπτο είτε απευθείας στη Λιβύη και, τα κυκλώματα είχαν προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Όπως σημείωσε, με ενέργειες οι οποίες έγιναν και από την Ιταλική πλευρά και από την Ελληνική και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον αυτό το καθεστώς ταξιδιού διακόπτεται ή περιορίζεται ώστε να περιορίσουμε και μια τέτοια ροή. Η βασική όμως ροή που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει από τη Λιβύη έχει να κάνει με τον πόλεμο και τον εμφύλιο σπαραγμό που υπάρχει στο Σουδάν.

Ο κ. Πλεύρης είπε ακόμα ότι, αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει, είναι το μέτωπο της Λιβύης και εκεί πέρα έχουμε προετοιμαστεί: «Ξεκαθαρίζω από τώρα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτό που έγινε στη χώρα το 2015 [. . .] Έχουμε ειλημμένη απόφαση, ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν μη λελογισμένες μεταναστευτικές ροές, θα υπάρξει κλιμάκωση μέτρων». Οφείλω να σας πω με απλά λόγια ότι, «η αναστολή ασύλου θα είναι το πιο ήπιο από όλα όσα μέτρα έχουμε σχεδιάσει, αν τυχόν υπάρχει έξαρση».