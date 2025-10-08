ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα μεταβατική Διοίκηση – Επιπλέον διασταυρωτικοί έλεγχοι για 93 δικαιούχους

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η διαδικασία εγκρίσεων πραγματοποιείται πλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής.

Ελέγχονται οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές προς τον εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να πληρωθούν όσοι πραγματικά το δικαιούνται.

Σημειώνεται ότι 93 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν και τα στοιχεία τους στάλθηκαν στη ΑΑΔΕ για επιπλέον διασταυρωτικούς ελέγχους.

Η ανωτέρω πληρωμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ισχύον Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα έχουν γίνει από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, όλοι οι προβλεπόμενοι Διοικητικοί, Διασταυρωτικοί και Επιτόπιοι έλεγχοι, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας προσέγγισης λειτουργίας του Οργανισμού.

Πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για νέες πληρωμές με προτεραιότητα τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, τις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά, καθώς και για την τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία.

