Αιχμηρό σχόλιο Χριστοδουλίδη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ: «Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, «υπενθύμισε», με ένα σχόλιο στο Χ, σε εγκωμιαστική ανάρτηση προς τη γείτονα χώρα του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ότι από το 1974 η Τουρκία κατέχει τμήμα της Κύπρου, που συνιστά πλέον ευρωπαϊκή επικράτεια.

Συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ έγραψε θετικά λόγια για την Τουρκία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι διάδρομος στο ενεργειακό και σοβαρός περιφερειακός παίκτης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, άφησε το δικό του σχόλιο, κάτω από την σχετική ανάρτηση.

«Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλάς για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια» ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

