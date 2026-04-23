Γάζα: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σε νέο ισραηλινό σφυροκόπημα σε αμάχους

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

PALESTINIAN
(Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

Tη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, στοίχισε νέο αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ με στόχο ομάδα αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες το βράδυ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Πέντε Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το οποίο είχε στόχο ομάδα πολιτών κοντά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Κάσαμ στην Μπέιτ Λάχια», σύμφωνα με ανακοίνωσε που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς.

«Τα πτώματά τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας», ανέφερε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίσει τις ηλικίες των παιδιών. Η διοίκηση του Σίφα επιβεβαίωσε πως παραλήφθηκαν τα πτώματα.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 10η Οκτωβρίου 2025, βίαια επεισόδια συνεχίζουν να καταγράφονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής.

Τουλάχιστον 786 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του έκτοτε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

