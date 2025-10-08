Γάζα: Η Χαμάς ζητεί από το Ισραήλ την απελευθέρωση κρατουμένων σε αντάλλαγμα των ομήρων – «Υπάρχει ένα αισιόδοξο πνεύμα»

Σε μια κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεων που διεξάγεται Αίγυπτο, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει παραδώσει στο Ισραήλ λίστα με τους κρατούμενους που ζητά να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μηχανισμούς για την κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Τάχερ Νούνού, δήλωσε: «Οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αφαιρεθεί κάθε εμπόδιο στην υλοποίηση μιας κατάπαυσης πυρός, και υπάρχει ένα αισιόδοξο πνεύμα ανάμεσα σε όλους».

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που δημοσιεύτηκε στα επίσημα κανάλια της οργάνωσης, ο Νούνού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες. Οι λίστες αφορούν τόσο ομήρους -που η Χαμάς αναφέρει ως «κρατούμενους»- όσο και παλαιστίνιους κρατούμενους, περιλαμβανομένων καταδικασμένων για τρομοκρατία και άλλων που εκτίουν ισόβια, καθώς και κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου.

Η Χαμάς απαιτεί επίσης την παράδοση των σωμάτων των δολοφονηθέντων ηγετών της, Γιαχία και Μοχάμαντ Σινουάρ, μαζί με ζωντανούς καταδικασμένους για τρομοκρατία και κρατούμενους, σε αντάλλαγμα των 48 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει αυτή την απαίτηση στο παρελθόν. Το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 48 ομήρους -20 από τους οποίους θεωρούνται ζωντανοί- εντός 72 ωρών, σε αντάλλαγμα για 250 παλαιστίνιους κρατούμενους με ισόβια, 1.700 κατοίκους της Γάζας που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου, και τα λείψανα 15 νεκρών Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο.

Αίγυπτος: Θα έρθουν κι άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπάντρ Αμπντελάτι, δήλωσε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Arabiya ότι «επιπλέον αραβικές χώρες θα υπογράψουν ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ εάν ο πόλεμος στη Γάζα τερματιστεί», προσθέτοντας ότι «ο κύριος εγγυητής για την επιτυχία των συνομιλιών στην Αίγυπτο είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ».

Οι τρέχουσες συνομιλίες στη Σαρμ ελ-Σέιχ επικεντρώνονται, σύμφωνα με τον Αμπντελάτι, «στο πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ: τερματισμός του πολέμου, είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, επιστροφή των ομήρων και απελευθέρωση παλαιστινίων κρατούμενων ασφαλείας».

Το Κατάρ απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις

Ο εκπρόσωπος του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε στο Al-Arabiya ότι «απαιτούνται ισχυρές, γραπτές διεθνείς εγγυήσεις» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που διαπραγματεύονται τώρα στην Αίγυπτο -η επιστροφή των ομήρων, η απελευθέρωση των κρατουμένων ασφαλείας και η παύση των μαχών- θα οδηγήσουν σε αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, είσοδο περισσότερης βοήθειας και μόνιμο τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε ο Αλ-Ανσάρι.

Σημείωσε ότι το σχέδιο Τραμπ που συζητείται ρητά, αποκλείει την εκδίωξη κατοίκων από τη Γάζα και τερματίζει κάθε συζήτηση περί προσάρτησης και κατοχής.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι πλευρές έχουν συμφωνήσει σε 20 αρχές, αλλά «η ουσία κρύβεται στις λεπτομέρειες». Τέλος, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμαντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις συνεχιζόμενες έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.