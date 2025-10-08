Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε «υβριδικό πόλεμο» με τη Ρωσία – «Υπάρχει ένα μοτίβο αυξανόμενων απειλών»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε για μια νέα φάση κλιμάκωσης στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για «υβριδικό πόλεμο» που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και καλώντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν άμεσα την ικανότητά τους να προστατεύσουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Φον ντερ Λάιεν δεν είπε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά δήλωσε ότι είναι σαφές ότι στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη.

«Ήρθε η ώρα να το αποκαλέσουμε με το όνομά του. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και να προστατεύσει τους ουρανούς της», τόνισε.

Make no mistake. The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats. It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare. Europe must get the capacity to respond and protect our skies. Work has begun ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025



Η προειδοποίηση της προέδρου της Κομισιόν έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για επιχειρήσεις «υβριδικής φύσης» από τη Ρωσία, που περιλαμβάνουν επιθέσεις με drones, κυβερνοεπιθέσεις και πράξεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από «κρίσιμες εγκαταστάσεις» σε Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία, Δανία και Γερμανία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να αποτραβηχτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».