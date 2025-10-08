Φωτιά στο Ηράκλειο: Στάχτη ενοικιαζόμενα δωμάτια και ταβέρνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) σε οικισμό δίπλα στον Λέντα του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ταβέρνα, που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι φλόγες έφτασαν και σε γειτονικά χωράφια, καίγοντας ξερά χόρτα, χωρίς, ωστόσο, να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, που επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Συνέδραμαν, επίσης, εθελοντικά και κάτοικοι της περιοχής.

Στην περιοχή μετέβησαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποφανθούν για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.