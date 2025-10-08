Στον Ήλιο «βρέχει» και οι επιστήμονες επιτέλους ξέρουν γιατί – Πώς έλυσαν ένα διαχρονικό μυστήριο

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης ανακάλυψαν τον λόγο για τον οποίο «βρέχει» στον Ήλιο, αποκαλύπτοντας ότι η αλλαγή στη στοιχειακή σύνθεση, είναι αυτή που οδηγεί τις μυστηριώδεις καταιγίδες πλάσματος.

Πράγματι, βρέχει στον Ήλιο, και οι επιστήμονες στο Ίδρυμα Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης (IfA) αποκάλυψαν τον λόγο. Σε αντίθεση με τις σταγόνες νερού που πέφτουν στη Γη, η ηλιακή καταιγίδα συμβαίνει μέσα στο στέμμα ή κορώνα του Ήλιου, μια περιοχή εξαιρετικά καυτού πλάσματος που εκτείνεται πάνω από την επιφάνειά του. Το φαινόμενο περιλαμβάνει ψυχρότερες, πυκνότερες μάζες πλάσματος που συμπυκνώνονται ψηλά στην κορώνα και στη συνέχεια κατεβαίνουν ξανά, προς τον Ήλιο. Για χρόνια, οι ερευνητές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί τόσο γρήγορα κατά τη διάρκεια των ηλιακών εκλάμψεων.

Νέα εξήγηση

Το διαχρονικό μυστήριο έλυσαν ο μεταπτυχιακός φοιτητής του IfA Luke Benavitz και ο αστρονόμος Jeffrey Reep. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν στο Astrophysical Journal, προσφέροντας επικαιροποιημένες εξηγήσεις για τα ηλιακά μοντέλα που προκαλούν σύγχυση στους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες.

«Αυτή τη στιγμή, τα μοντέλα υποθέτουν ότι η κατανομή των διαφόρων στοιχείων στην κορώνα είναι σταθερή στο χώρο και στον χρόνο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει», δήλωσε ο Benavitz. «Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι όταν επιτρέπουμε σε στοιχεία όπως ο σίδηρος να αλλάζουν με τον χρόνο, τα μοντέλα τελικά ταιριάζουν με αυτά που παρατηρούμε πραγματικά στον Ήλιο. Αυτό κάνει τη φυσική να «ζωντανεύει» με τρόπο που φαίνεται ρεαλιστικός».

Η σημασία της έρευνας

Το νέο εύρημα, σημαίνει πως, οι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ακριβέστερα μοντέλα για την κατανόηση της συμπεριφοράς του Ήλιου στη διάρκεια των εκλάμψεων, προσφέροντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρόβλεψη του καιρού στο Διάστημα, ο οποίος επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή.

Τα προγενέστερα μοντέλα, απαιτούσαν θερμότητα για ώρες ή και μέρες για να εξηγήσουν την ηλιακή βροχή. Οι ηλιακές εκλάμψεις ωστόσο, συμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά. Η εργασία της ομάδας του IfA, δείχνει ότι οι αλλαγές στις αναλογίες των στοιχείων, μπορούν να εξηγήσουν πώς σχηματίζεται η βροχή τόσο γρήγορα.

«Αυτή η ανακάλυψη είναι σημαντική γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί πραγματικά ο Ήλιος», δήλωσε ο Reep. «Δεν μπορούμε να δούμε απευθείας τη διαδικασία θέρμανσης, οπότε χρησιμοποιούμε την ψύξη ως υποκατάστατο. Ωστόσο, αν τα μοντέλα μας δεν έχουν χειριστεί σωστά τις αναλογίες στοιχείων, ο χρόνος ψύξης πιθανότατα έχει υπερεκτιμηθεί. Ίσως χρειαστεί να ξαναδούμε την έννοια της θέρμανσης του στέμματος, άρα έχουμε ακόμη, πολλή και συναρπαστική δουλειά να κάνουμε».

Νέα στοιχεία

Αυτή η έρευνα εγείρει νέα ερωτήματα. Οι επιστήμονες πλέον γνωρίζουν ότι οι αναλογίες των στοιχείων στην ατμόσφαιρα του Ήλιου πρέπει να αλλάζουν με τον χρόνο, κάτι που αμφισβητεί τα παλαιά μοντέλα που υποστήριζαν ότι ήταν αμετάβλητες.

Αυτό σημαίνει ότι η ανακάλυψη υπερβαίνει την ηλιακή καταιγίδα στο στέμμα, οδηγώντας τους ερευνητές να επανεξετάσουν τη συμπεριφορά των εξωτερικών στρωμάτων του Ήλιου και τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια κινείται μέσα στην ατμόσφαιρά του.