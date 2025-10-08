ΣΥΡΙΖΑ: «Υποκριτής» ο Μητσοτάκης, επανέφερε τον Δ. Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που οδήγησαν στη διαγραφή του» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Εμείς υπενθυμίζουμε απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για “απρεπέστατη αναφορά” και “ευπρέπεια της παράταξης” και πρόσθετε ότι “έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν”», αναφέρουν από την Κουμουνδούρου και καταλήγουν: «Τι υποκριτής…».

