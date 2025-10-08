Δώρα Χρυσικού: «Από τότε που έκανα ολική υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε ότι δεν είμαι ολοκληρωμένη»

Δώρα Χρυσικού

Το πρωί της Τετάρτης (8/10), η Ζέτα Δούκα και η Δώρα Χρυσικού έκατσαν στον καναπέ της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, με αφορμή την παράσταση «Vaginahood», στην οποία το κοινό θα τις απολαύσει φέτος.

Η Φαίη Σκορδά συζητώντας με τις δύο ηθοποιούς τις ρώτησε αν έχουν βρει ξεχωριστά το τραύμα. Η Δώρα Χρυσικού ανέφερε από την πλευρά της ότι: «Το τραύμα το αναγνωρίζεις και πρέπει να το διαχειριστείς. Δηλαδή ένα πράγμα που θίγεται σε αυτή την παράσταση, είναι το τι είναι γυναίκα. Εγώ ως Δώρα το έχω βρει και δεν είναι ένα. Το τραύμα δεν είναι ποτέ ένα! Μπορεί να είναι και πολλαπλά τραύματα».

Στη συνέχεια, η Δώρα Χρυσικού είπε πως: «Εγώ ας πούμε σε αυτή την ερώτηση του τι είναι γυναίκα, διότι είναι κάτι που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θίγεται και στην παράσταση, σε σχέση με το κατά πόσον το όργανό η μήτρα, καθορίζει μία γυναίκα και αυτό το λέμε επειδή υπάρχει και μία τρανς γυναίκα στην παράστασή μας, η Άννα. Αλλά και εγώ, ως μία γυναίκα, ως μία στρέιτ γυναίκα που πλέον δεν έχω μήτρα, πολλές φορές στον κοινωνικό μου περίγυρο αντιμετωπίζω τον χλευασμό μαζί με τον οίκτο, την απορία και την απόρριψη… Από τότε που έκανα ολική υστερεκτομή έχω ακούσει να μου λένε ότι δεν είμαι ολοκληρωμένη, δεν έχω κάνει παιδί».

«Οπότε, κι εγώ αναρωτιέμαι και αναρωτήθηκα πόσο δικαιούμαι να είμαι γυναίκα και η απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι ότι είμαι όσο γυναίκα ήμουν και πριν, ίσως και περισσότερο», τόνισε η ηθοποιός.

