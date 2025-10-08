Ιφιγένεια Καραμήτρου για Άγιο Έρωτα: «Η σχέση της Αναστασίας με τον Χάρη έχει πολλά εμπόδια»

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου, η συναισθηματική Αναστασία, μίλησε στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Η δεύτερη χρονιά πάει πάρα πολύ καλά», όπως λέει «σαν να μην πέρασε μια μέρα από όταν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε με πάρα πολλές ανατροπές και πιστεύω ότι θα κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών».

Η ζωή της Αναστασίας έχει αλλάξει και στα τελευταία επεισόδια βλέπουμε να έχει συχνά ζαλάδες. Τι θα συμβεί; «Στη ζωή της Αναστασίας θα γίνουν πάρα πολλά που δεν θα τα πίστευε ούτε η ίδια ότι θα συμβούν», θα πει η Ιφιγένεια.

Η Αναστασία είναι το τρίτο πρόσωπο στο γάμο του Χάρη με τη Σοφία και όπως λέει «με τον Χάρη έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες μέχρι να βρουν τη γαλήνη τους και πιστεύω ότι όσα περισσότερα εμπόδια υπάρχουν τόσο περισσότερο ενδιαφέρον έχει».

Οι σπουδές της στην ψυχολογία πώς επηρεάζουν την αντιμετώπιση των ρόλων; «Το ότι έχω σπουδάσει ψυχολογία δεν μπορώ να το διαφοροποιήσω από τη ζωή μου. Οπότε, μέσα στην ανάλυση και στις σκέψεις που μπορεί να κάνω για τον κάθε ρόλο, υπάρχουν πάντα οι σπουδές και οι γνώσεις μου, δεν το βλέπω απ’ έξω.

Σε μια τέτοια σχέση, σαν του Χάρη και της Αναστασίας, θα πρέπει να ζυγίζεις τα πράγματα, την επιθυμία σου, τις επιθυμίες των άλλων και να δεις τι υπερτερεί μέσα σου και κάπως έτσι να πορευτείς».

Για την επιτυχία της σειράς… «είναι πολύ ωραίο που μου μιλάει ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλη απήχηση η σειρά, είναι κάτι που μου προκαλεί μεγάλη χαρά».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη

