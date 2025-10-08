Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι, ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας που έκανε επί 23 ημέρες ζητώντας να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του και να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις αναβλήθηκε από την αστυνομία με βάση την νέα παραγγελία, ώστε να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Θα σταλεί νέα παραγγελία από την αστυνομία, όπου θα ζητείται να πει η οικογένεια ποιες ακριβώς εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική που διενεργείται από την αστυνομία στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ. Το πότε, θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.