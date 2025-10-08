Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι, ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας που έκανε επί 23 ημέρες ζητώντας να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του και να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις αναβλήθηκε από την αστυνομία με βάση την νέα παραγγελία, ώστε να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Θα σταλεί νέα παραγγελία από την αστυνομία, όπου θα ζητείται να πει η οικογένεια ποιες ακριβώς εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική που διενεργείται από την αστυνομία στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ. Το πότε, θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλ...
15:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επ...
15:50 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεν...
15:36 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 27χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος – Επεισοδιακή η σύλληψή του

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού στη Λαμία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης