Λαμία: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 27χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος – Επεισοδιακή η σύλληψή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού στη Λαμία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και χωρίς να διαθέτει δίπλωμα.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10) όταν αυτοκίνητο, όπου επέβαινε μία παρέα Ρομά, διενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή των Γαλανέικων, στο ύψος του Αγίου Αθανασίου. Ειδοποιήθηκε το «100» που έθεσε σε ετοιμότητα τα πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, τα οποία δεν άργησαν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν στην παρακαμπτήρια οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όταν ζητήθηκε από τον 27χρονο οδηγό να του γίνει έλεγχος μέθης, εκείνος προφασιζόταν ότι δεν μπορούσε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο προσπαθώντας προφανώς να αποφύγει την διαδικασία. Ωστόσο, δεν μπορούσε να κρύψει από τους αστυνομικούς ότι βρισκόταν πίσω από το τιμόνι χωρίς να έχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του αυτοκινήτου ως διοικητικό μέτρο της στέρησης διπλώματος, με τον νεαρό να τους βρίζει και να προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Ο 27χρονος προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας και συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής, της εξύβρισης, αλλά και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς στις μετρήσεις που του έγιναν στο Τμήμα βρέθηκε με αλκοόλ 0,63% και 0.66% στον εκπνεόμενο αέρα, αντίστοιχα.

Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με 3ετη αναστολή για τις πράξεις της απειλής, εξύβρισης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Τσιάρας: Πρόθεσή μας να γίνουν οι πληρωμές των αγροτών το συντομότερο δυνατό – Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Έφτασε στο τέλος της η αποστολή του Juno της NASA; – Γιατί δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς

Οι Universal και Warner προωθούν συμφωνίες αδειοδότησης για την AI – Μια νέα εποχή για τα δικαιώματα στη μουσική ξεκινά
περισσότερα
16:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Δεν ήμουν μέλος, στήριζα τον σύζυγό μου» – Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, αρνήθηκε τις κατηγορίες

«Δεν ήμουν μέλος της Χρυσής Αυγής. Στήριζα τον σύζυγο μου» δήλωσε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλ...
15:53 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στην Άνδρο – Βίντεο αναγνώστη

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 οι κάτοικοι και οι επ...
15:50 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σε κεντρικό δρόμο – Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα που μετακινήθηκε την τελευταία στιγμή 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την κατάρρευση μπαλκονιών κτιρίου σε κεν...
15:45 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Θα οριστεί νέα ημερομηνία

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι, που έχασε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης