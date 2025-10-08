Λαμία: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε 27χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος – Επεισοδιακή η σύλληψή του

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού στη Λαμία, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και χωρίς να διαθέτει δίπλωμα.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10) όταν αυτοκίνητο, όπου επέβαινε μία παρέα Ρομά, διενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή των Γαλανέικων, στο ύψος του Αγίου Αθανασίου. Ειδοποιήθηκε το «100» που έθεσε σε ετοιμότητα τα πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, τα οποία δεν άργησαν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν στην παρακαμπτήρια οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όταν ζητήθηκε από τον 27χρονο οδηγό να του γίνει έλεγχος μέθης, εκείνος προφασιζόταν ότι δεν μπορούσε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο προσπαθώντας προφανώς να αποφύγει την διαδικασία. Ωστόσο, δεν μπορούσε να κρύψει από τους αστυνομικούς ότι βρισκόταν πίσω από το τιμόνι χωρίς να έχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του αυτοκινήτου ως διοικητικό μέτρο της στέρησης διπλώματος, με τον νεαρό να τους βρίζει και να προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Ο 27χρονος προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας και συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής, της εξύβρισης, αλλά και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς στις μετρήσεις που του έγιναν στο Τμήμα βρέθηκε με αλκοόλ 0,63% και 0.66% στον εκπνεόμενο αέρα, αντίστοιχα.

Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με 3ετη αναστολή για τις πράξεις της απειλής, εξύβρισης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.