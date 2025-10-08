Πέθανε η Τζόαν Κένεντι σε ηλικία 89 ετών: Ο ταραγμένος γάμος με τον Τεντ Κένεντι – Το μοιραίο τροχαίο, η αποβολή κι η μάχη με τον αλκοολισμό

Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, η πρώην σύζυγος του γερουσιαστή Έντουαρντ (Τεντ) Κένεντι, η οποία υπέμεινε έναν μακρύ και ταραγμένο γάμο που σημαδεύτηκε από οικογενειακές τραγωδίες, τις απιστίες του συζύγου της και τους δικούς της αγώνες με τον αλκοολισμό και την ψυχική υγεία, πέθανε την Τετάρτη (8/10) σε ηλικία 89 ετών.

Η Τζόαν Μπένετ ήταν μοντέλο και πιανίστρια με κλασική παιδεία όταν παντρεύτηκε τον Τεντ Κένεντι το 1958. Κανείς από τους δύο δεν γνώριζε τότε ότι οι ζωές τους θα άλλαζαν άρδην την επόμενη δεκαετία. Αρχικά, ο κουνιάδος της Τζον Φ. Κένεντι που εξελέγη πρόεδρος το 1960, δολοφονήθηκε τρία χρόνια αργότερα.

BREAKING: Joan Kennedy, wife of Sen. Ted Kennedy who was by his side during Chappaquiddick scandal, dead at 89 pic.twitter.com/ScXVvphWi7 — Fox News (@FoxNews) October 8, 2025

Στη συνέχεια, ο έτερος κουνιάδος της Ρόμπερτ Φ. Κένεντι διετέλεσε γενικός εισαγγελέας υπό τον Τζ. Φ.Κ., εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ το 1964 και δολοφονήθηκε ενώ διεκδικούσε την προεδρία.

Ο σύζυγός της εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ και έγινε ένας από τους πιο σεβαστούς νομοθέτες της χώρας, παρά τις αρχικές αμφιβολίες ότι εκμεταλλευόταν τις οικογενειακές του διασυνδέσεις. Αλλά ο Τεντ Κένεντι έζησε επίσης σκάνδαλα που ο ίδιος δημιούργησε. Το 1969, το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε από μια γέφυρα στο νησί Τσαπακούντικ, σκοτώνοντας τη νεαρή γυναίκα συνεπιβάτη του, Μαίρη Τζο Κοπέχνε.

Ο Κένεντι, ο οποίος κατάφερε να κολυμπήσει και να σωθεί, περίμενε ώρες πριν ειδοποιήσει την αστυνομία, αργότερα δήλωσε ένοχος για την εγκατάλειψη του τόπου ενός ατυχήματος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή τον ακολούθησε για το υπόλοιπο της ζωής του, εξαλείφοντας τις δικές του πιθανότητες να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ.

Η Τζόαν Κένεντι είχε τρία παιδιά με τον σύζυγό της, αλλά είχε επίσης αποβολές, συμπεριλαμβανομένης μιας λίγο μετά το ατύχημα στο Τσαπακούντικ.

Joan Bennett Kennedy, the former wife of the late Sen. Edward M. Kennedy, died Wednesday in her sleep at her home in Boston at the age of 89. https://t.co/09EobKnZqa pic.twitter.com/y5Bz5gY14s — WCVB-TV Boston (@WCVB) October 8, 2025

Αν και στάθηκε δίπλα στον σύζυγό της κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, η αποξένωσή τους ήταν σχεδόν αδύνατο να κρυφτεί μέχρι την ανεπιτυχή προσπάθειά του να νικήσει τον Πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών το 1980.

Τότε βρέθηκαν σε διάσταση και στη συνέχεια πήραν οριστικά διαζύγιο. Μάλιστα, ένα αυτοκόλλητο από την τότε καμπάνια του αντιπάλου του έγραφε «Ψηφίστε τον Τζίμι Κάρτερ, Ελευθερώστε την Τζόαν Κένεντι».

«Η κυρία Κένεντι ήταν μια πιανίστρια με κλασική παιδεία, μια υπέρμαχος της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης και μια αθόρυβη πρωτοπόρος στην δημόσια αντιμετώπιση των προκλήσεων του αλκοολισμού και της κατάθλιψης σε μια εποχή που λίγοι άλλοι θα το έκαναν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο γιος της Πάτρικ Κένεντι και η σύζυγός του Έιμι.

«Το θάρρος και η ειλικρίνειά της βοήθησαν να σπάσει το στίγμα και ενέπνευσαν άλλους να αναζητήσουν βοήθεια και θεραπεία. Ο αντίκτυπός της στις τέχνες, την υπεράσπιση της ψυχικής υγείας, την αγαπημένη της κοινότητα της Βοστώνης και το έθνος θα μείνει αξέχαστος σε πολλούς», είπε.