Βίντεο – σοκ: Τρένο πέρασε πάνω από άνδρα που σκόνταψε ανάμεσα στις ράγες – Σηκώθηκε… ατσαλάκωτος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που τρένο περνάει κυριολεκτικά πάνω από άνδρα, ο οποίος τελικά βγήκε ζωντανός.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τιουμέν της Ρωσίας φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει στο πλάνο, προσπαθώντας με μια τσάντα στο χέρι, να διασχίσει τις γραμμές των τρένων για να φτάσει στην αποβάθρα.

Την ώρα που σχεδόν έχει φτάσει στον… προορισμό του, ξαφνικά σκοντάφτει και για καλή του τύχη πέφτει ανάμεσα στις ράγες ενώ μια αμαξοστοιχία περνάει από πάνω του.

Ο οδηγός του τρένου συνεχίζει την πορεία του και σταματάει όταν και το τελευταίο βαγόνι περνάει πάνω από τον άνδρα, ο οποίος σηκώνεται… ατσαλάκωτος με τη βοήθεια κάποιων παρευρισκόμενων.

Μολονότι ο άνδρας γλίτωσε κυριολεκτικά από το Χάρου τα δόντια και βγήκε ζωντανός, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.