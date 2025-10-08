Φάρμα: Οι μονομάχοι θα παλέψουν τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρια- Τι θα δούμε απόψε

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας η πράσινη ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντική εβδομάδα, όπου θα αποχωρήσουν δύο άτομα από τον Αχυρώνα.

Στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, ο Άγγελος Κούκλαρης κατάφερε να κερδίσει και τώρα μένει να αποφασίσει αν θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του ή αν θα προστατέψει κάποιο άλλο μέλος από την ομάδα του.

Απόψε, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το κλίμα στην πράσινη ομάδα είναι ψυχρό και η ένταση κορυφώνεται, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανυφαντάκη και την Τζωρτζίνα Χρέπα και με αφορμή όσα λέγονται κρυφά, αλλά και φανερά.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, ο Μιχαήλ Στέλιος εκφράζει την έντονη ενόχλησή του, καθώς νιώθει στοχοποιημένος από την ομάδα του, ενώ η Ανδριανή Δεληγιώργη θεωρεί ότι οι «μάσκες» κάποιων έπεσαν και αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά τους πρόσωπα και οι προθέσεις τους.

Όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι μονομάχων. Αυτή τη φορά η νίκη θα κριθεί στις τέσσερις νίκες και

Ποιοι δύο θα καταφέρουν να παραμείνουν στη Φάρμα και να συνεχίσουν να διεκδικούν το έπαθλο των 50.000€;

Δείτε εδώ το trailer του 9ου επεισοδίου – Τετάρτη 8.10.2025: