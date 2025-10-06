Φάρμα: Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση – Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη  έχουμε “Φάρμα” στις 21:00 στο Star!

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 30/9), η Βαλεντίνα Σπέντζα έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέρος στη Μονομαχία Αποχώρησης και κατάφερε να υπερισχύσει απέναντι στην Ανδριάνα Νεάρχου με σκορ 3-1.

Για την τελευταία, το ταξίδι στη Φάρμα -αν και δεν κράτησε πολύ- αποδείχθηκε μοναδική εμπειρία. Φεύγοντας, αποφάσισε να μην ορίσει νέο αρχηγό, αλλά να διατηρήσει την αρχηγία του Βάγγου Μανουηλίδη για ακόμα μία εβδομάδα.

Απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η μέρα ξεκινά με κυνηγητό για τη γαλάζια ομάδα, αφού τα γουρουνάκια το έσκασαν από το στάβλο! Οι εργασίες τόσο στο σπίτι όσο και στη σκηνή δε φαίνεται να μοιράζονται ισάξια, αφού κάποιοι κοιμούνται μέχρι αργά. Οι συζητήσεις για τις υποομάδες του σπιτιού δίνουν και παίρνουν και παρά τις προσπάθειες για να παραμείνουν ενωμένοι, τα πηγαδάκια συνεχίζονται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλώς ορίζει τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου σε κάθε γύρο, δύο παίκτες από κάθε ομάδα καλούνται να επιδείξουν αντοχή, στρατηγική και ευλυγισία, για να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη και να εξασφαλίσουν τις επιπλέον προμήθειες για τη διαβίωσή τους.

Λίγο αργότερα, πράσινοι και γαλάζιοι παίρνουν μέρος σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ποδοσφαίρου με… κλειστά μάτια. Όπως σε κάθε ματς, «τα αίματα» δεν αργούν να ανάψουν! Η  καλή συνεργασία αποτελεί, για ακόμα μία φορά, το κλειδί της επιτυχίας και σε αυτή τη δοκιμασία.

Ποιοι θα αποδειχθούν οι πιο δυνατοί μπαλαδόροι; Όλοι παγώνουν στο άκουσμα της ανακοίνωσης του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, ότι αυτή την εβδομάδα ένα ζευγάρι μονομάχων θα αποχωρήσει από τη Φάρμα!

Δείτε εδώ το trailer του 7ου επεισοδίου – Δευτέρα 6.10.2025:  

 

Για την ηττημένη ομάδα, η απόφαση για την υπόδειξη του 1ου μονομάχου είναι δύσκολη και μεσολαβούν συζητήσεις επί συζητήσεων μέχρι να ακουστεί το όνομα στο συμβούλιο. Η ένταση κορυφώνεται και κάποιοι εκπλήσσονται με όσα ακούγονται από ορισμένα μέλη της ομάδας.

