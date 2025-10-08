Πρέβεζα: Επεισοδιακός έλεγχος μοτοσικλετιστή στο Καναλάκι – Ο 63χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Επεισοδιακή τροπή πήρε τροχονομικός έλεγχος, το βράδυ της Τρίτης 7/10, στο Καναλάκι Πρέβεζας, όταν 63χρονος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας επιτέθηκε βίαια σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Σύμφωνα με την ertnews, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ενώ οι αστυνομικοί βεβαίωναν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ο άνδρας αντέδρασε βίαια, επιτέθηκε εναντίον τους, εκτόξευσε απειλές και προκάλεσε φθορές στην υπηρεσιακή στολή ενός εκ των αστυνομικών, σκίζοντας μέρος αυτής.

Ο 63χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

