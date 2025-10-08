Απολυμαντικά μαντηλάκια: 10 επιφάνειες στις οποίες πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση τους

Τα απολυμαντικά μαντηλάκια είναι η απόλυτη λύση ευκολίας στην καθαριότητα, αλλά μήπως τα χρησιμοποιούμε λάθος; Παρόλο που φαίνονται ιδανικά για να εξουδετερώσουν τα μικρόβια, η υπερβολική χρήση τους ή η εφαρμογή τους σε λάθος επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

10 επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με απολυμαντικά μαντηλάκια

Μπορεί να είναι δελεαστικό να πάρετε ένα απολυμαντικό μαντηλάκι και να καθαρίσετε τα πάντα, από την κουζίνα μέχρι μικροαντικείμενα. Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιες περιπτώσεις είναι ακατάλληλο για εργαλείο καθαρισμού.

Ο Dean F. Tansman, Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της Dutch Harbor Brands & A World of Wipes, μιας εταιρείας με έδρα τη Φλόριντα που παράγει το Wipex, προειδοποιεί ότι τα απολυμαντικά μαντηλάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού λόγω της φύσης των υλικών. Μπορεί να φαίνεται η πιο απλή λύση, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη.

Λόγω της σύνθεσης τους, αποφύγετε τη χρήση τους στις ακόλουθες επιφάνειες:

Βινύλιο

Φυσικό καουτσούκ

Εξοπλισμός γυμναστηρίου: Πιθανή βλάβη στα υλικά.

Δέρμα

Ξύλινα πατώματα

Επιφάνειες κοπής: Απαιτείται πάντα ξέπλυμα.

Γρανίτης χωρίς επίστρωση, μάρμαρο ή ξύλο: Μπορεί να προκαλέσει φθορά ή αποχρωματισμό.

Επιφάνειες προετοιμασίας τροφίμων: Απαιτείται ξέπλυμα μετά τη χρήση.

Καθίσματα φαγητού για μωρά

Οδοντοφυΐες και πιπίλες παιδιών

Ο Tansman τονίζει ότι για τη σωστή απολύμανση των επιφανειών πρέπει να παραμένουν υγρές, για τον καθορισμένο χρόνο επαφής που αναγράφεται στην ετικέτα – συχνά για 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, «πρέπει να ξεπλύνετε σχολαστικά οποιαδήποτε επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τρόφιμα με πόσιμο νερό για να αποφύγετε την κατάποση υπολειμμάτων χημικών».

Απολυμαντικά μαντηλάκια vs Απλά μαντηλάκια καθαρισμού

Σύμφωνα με τον Tansman, υπάρχει μια κοινή παρανόηση: «Όλα τα μαντηλάκια απολυμαίνουν». Αυτό είναι λάθος.

Απολυμαντικό μαντηλάκι: Σχεδιασμένο για να σκοτώνει ένα ευρύ φάσμα παθογόνων μικροοργανισμών.

Μαντηλάκι καθαρισμού: Σχεδιασμένο απλώς για να αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη (βρωμιά και λιπαρότητα).

Είναι κρίσιμο να θυμάστε ότι «οι ορατά βρώμικες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα απολυμαντικά».

Ο ειδικός εξηγεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε ένα καθαριστικό μαντηλάκι και όχι απαραίτητα ένα απολυμαντικό. Η υπερβολική χρήση απολυμαντικών ή η χρήση τους σε λάθος επιφάνειες μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά, χρησιμοποιώντας τα απολυμαντικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου εξάπλωσης μικροβίων.