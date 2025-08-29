Σπίτι: Αυτές είναι οι 5 επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίζετε με ξύδι, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Οι 5 επιφάνειες στο σπίτι που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με ξύδι
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Το λευκό ξύδι συχνά θεωρείται ως μια αποτελεσματική λύση καθαρισμού για τα πάντα. Όμως, υπάρχουν σημεία στο σπίτι, όπου ο καθαρισμός με αυτό το φυσικό υλικό μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.

Βραστήρας: Τα άλατα εξαφανίζονται σε 5 λεπτά με 1 φυσικό συστατικό – Είναι καλύτερο από το ξύδι

Οι 5 επιφάνειες στο σπίτι που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζετε με ξύδι

Ο Dale Smith, ιδρυτής της Fence Guru, εξηγεί: «Το ξύδι θεωρείται ένα θαυματουργό καθαριστικό προϊόν, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή είναι φυσικό είναι ασφαλές για τα πάντα, αλλά η οξύτητά του ενδέχεται να καταστρέψει ορισμένες επιφάνειες των οποίων η αντικατάσταση έχει υψηλό κόστος».

Ο ειδικός αποκαλύπτει ποιες επιφάνειες πρέπει να αποφεύγετε όταν καθαρίζετε με ξύδι, ενώ παράλληλα προτείνει πιο ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις. Πέντε επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με ξύδι είναι οι εξής:

Αποχετεύσεις: Το Νο1 φυσικό υλικό για να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές – Δεν είναι το ξύδι και η μαγειρική σόδα
  • Πάγκοι από γρανίτη, μάρμαρο και χαλαζία
  • Ξύλινα δάπεδα
  • Πέτρινες βεράντες και εξωτερικές επιφάνειες
  • Πλυντήρια ρούχων και πιάτων
  • Σχάρες μπάρμπεκιου και μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο

Πάγκοι από γρανίτη, μάρμαρο και χαλαζία

Ο καθαρισμός των πάγκων από γρανίτη με ξύδι μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο θάμπωμα σε ορισμένα σημεία. Επίσης, οι επιφάνειες από μάρμαρο είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς είναι φτιαγμένες από ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο διαλύεται όταν έρχεται σε επαφή με το οξύ. Αντί για ξύδι, ο Dale συνιστά τη χρήση ενός καθαριστικού με ουδέτερο pH ή απλά ζεστό νερό με ένα πανί μικροϊνών για τον καθημερινό καθαρισμό των πάγκων.

Ξύλινα δάπεδα

Το ξύδι αφαιρεί την προστατευτική επίστρωση πολυουρεθάνης στα ξύλινα δάπεδα, αφήνοντας το ξύλο εκτεθειμένο στην υγρασία και τους λεκέδες. Ο ειδικός εξηγεί: «Τα δάπεδά σας χάνουν τη λάμψη τους, επειδή κυριολεκτικά αφαιρείτε την προστατευτική στρώση». Αντί για ξύδι, χρησιμοποιείστε καθαριστικά ειδικά σχεδιασμένα για ξύλινα δάπεδα ή να σφουγγαρίζετε τακτικά με μια ελαφρώς υγρή σφουγγαρίστρα.

Πέτρινες βεράντες και εξωτερικές επιφάνειες

Ο Dale προειδοποιεί: «Η εξωτερική πέτρα φθείρεται με την πάροδο του χρόνου χωρίς να προσθέτουμε και οξύ. Το ξύδι επιταχύνει τη φθορά που κανονικά θα χρειαζόταν χρόνια για να φανεί». Αυτό συμβαίνει επειδή το οξύ θα αποδυναμώσει τη δομή της πέτρας, καθιστώντας την πιο πορώδη και επιρρεπή σε λεκέδες και ζημιές από τις καιρικές συνθήκες. Όταν καθαρίζετε τη βεράντα σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή να την πλύνετε με νερό.

Πλυντήρια ρούχων και πιάτων

Ενώ κάποιοι μπορεί να συστήνουν το ξύδι για την αφαίρεση αλάτων από τις συσκευές, ο Dale το αποτρέπει καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα λάστιχα στεγανοποίησης και στους εύκαμπτους σωλήνες με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε διαρροές και δαπανηρές επισκευές. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων, ειδικά σχεδιασμένα για τις συσκευές σας ή ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μεθόδους καθαρισμού εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

Σχάρες μπάρμπεκιου και μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο

Όσον αφορά τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, το ξύδι θα αφαιρέσει την προστατευτική επίστρωση, καθιστώντας τα ευάλωτα στη σκουριά. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να καθαρίζονται με χοντρό αλάτι και μια βούρτσα και μετά να λαδωθούν ξανά ενώ είναι ακόμα ζεστά.

