Μία απλή μέθοδος καθαρισμού μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Ένας λάτρης του καθαρισμού μοιράστηκε ένα βραδινό κόλπο που εφαρμόζει πριν το ύπνο για να γλιτώσει χρόνο στην καθημερινότητα. Αυτή η πρακτική συνήθεια τον βοηθά να μην ανησυχεί ποτέ ξανά για τα λερωμένα ρούχα.

Ο χρήστης του Reddit CordCarillo αποκάλυψε το μυστικό του καθαρισμού σε μια ανάρτηση που έγινε viral. Η νυχτερινή του ρουτίνα δεν απαιτεί πολύ χρόνο και χρησιμοποιεί αντικείμενα που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι. «Έναν κουβά σφουγγαρίσματος και μια σφουγγαρίστρα», ανέφερε ο ειδικός στον καθαρισμό. «Τους αφήνω γεμάτους με καθαρό, σαπουνόνερο και σφουγγαρίζω όλα τα πατώματα πριν πάω για ύπνο το βράδυ». Αυτό το απλό κόλπο διαρκεί μόνο 15 λεπτά, αλλά σας γλιτώνει από πολύ κόπο.

