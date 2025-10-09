Ράδιο Αρβύλα: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη

Enikos Newsroom

Media

Ράδιο Αρβύλα

Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε ανακοίνωση για τους «Ράδιο Αρβύλα».

«Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας» αναφέρεται.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει πως και αυτήν τη σεζόν τα κορυφαία και αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συχνότητά του.

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας.

Φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν.

Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας.

Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη. Υπάρχει, λοιπόν, και αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άγνωστη μέτρηση που μπορεί να δείξει αν θα ζήσουμε πολλά χρόνια – Τι αναφέρει ειδικός

Καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επηρεάζουν σοβαρά την ψυχική υγεία του 30% του πληθυσμού

Eurogroup και ECOFIN: Στο Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης – Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις

Τεκμήρια διαβίωσης: Ποιοι θα έχουν «κούρεμα» έως και 73% – Αναλυτικά παραδείγματα

Σταγονίδια υψηλής ταχύτητας: Η τεχνική κοπής και η οξύτητα της λεπίδας επηρεάζουν το «σπρέι» του κρεμμυδιού, δείχνει μελέτη

Google: Θα σαρώνει τα βίντεο στο τηλέφωνό σας – Δείτε πώς να το σταματήσετε
περισσότερα
09:43 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/10): Τα νούμερα το βράδυ της Τετάρτης – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
08:56 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τρομεροί γονείς: Γνωρίστε την οικογένεια Στεφανίδη

Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και κάνουν πρεμιέρα ...
08:19 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Νέα πρόσωπα έρχονται να ταράξουν τις ζωές της Μελισσάνθης και της Ιουλίας

Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται την Παρασκευή σ...
05:48 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 9/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης