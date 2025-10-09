Αναστάτωση σε αστικό λεωφορείο: Συνελήφθη επιβάτης με τσεκούρι

Αναστάτωση επικράτησε σε αστικό λεωφορείο τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθη επιβάτης, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει μαζί του τσεκούρι σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί.

Όπως δήλωσε στο enikos.gr, o Γ.Γ. του ΟΑΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4 τα ξημερώματα στη γραμμή Δουκίσσης Πλακεντίας – Πειραιάς. Ένας 51χρονος είχε ανάψει τσιγάρο και όταν ειδοποίησαν τον οδηγό, οι άλλοι επιβάτες, εκείνος τού έκανε παρατήρηση, επισημαίνοντάς του ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο λεωφορείο.

Εκείνος τον αγνόησε. Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, όταν ο οδηγός έφτασε στην οδό Αθηνάς, όπου υπάρχει δύναμη της ΟΠΚΕ, σταμάτησε το λεωφορείο, κατέβηκε και τους ενημέρωσε για το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή, επιβιβάστηκαν στο όχημα και έκαναν έλεγχο στον επιβάτη. Εντόπισαν πάνω του το τσεκούρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 51χρονος και να οδηγηθεί στο ΑΤ Ομονοίας.